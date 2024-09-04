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超市大搜查︱打風「硬食」邪惡杯麵？　營養師推介9款低脂杯麵減肥都啱食

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 22 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

打風「硬食」邪惡杯麵？營養師推介9款低脂杯麵，減肥都啱食！

【杯麵/即食麵/低脂推介/卡路里/熱量/非油炸/減肥/超市/打風/颱風魔羯】颱風「魔羯」來襲！天文台考慮今日（5日）下午4至7時改發8號風球。打風食咩好？「Nutri Life 營養顧問中心」註冊營養師Fiona，精選出9款非油炸杯麵，低脂又好味，推薦給大家！

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Sick問識答
Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險 醫生拆解3大留疤成因+治療方法

Fiona表示，好多人平時工作繁忙，沒時間自己煮飯，甚至連嗌外賣都沒時間等；又想食得健康，其實還有杯麵可以選擇，連減肥人士都食得！詳見9款低脂杯麵營養價值：

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當中以最熱門的辛辣麵為例子，「非油炸」版本只有半茶匙油，脂肪含量比傳統版本少70%，⁣但麵質仍同樣煙韌。

另外，⁣⁣如果想令杯麵變成更有營養值的一餐，就要額外配搭蛋白質，例如即食豆腐或雞蛋等。攝取足夠蛋白質，可以增強飽肚感，更可以維持免疫力！ 如果再加上車厘茄、青瓜等蔬菜，攝取更多纖維，就更飽肚啦！⁣⁣

不過，Fiona提醒大家注意，即使是非油炸杯麵，鹽分(鈉)含量都是與傳統的一樣高 。而過量鈉攝取會容易導致水腫，甚至高血壓；所以盡量一星期内不要進食超過3次。

「Nutri Life 營養顧問中心」註冊營養師Fiona。

內容獲「Nutri Life 營養顧問中心」授權轉載。

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