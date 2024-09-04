身世秘密丨從小被媽媽討厭懷疑自己非親生 港女婚禮當天揭開身世之謎

▲ 《飯戲攻心2》劇照

她從小就懷疑自己不是媽媽親生的孩兒。她多麼羨慕人家的媽媽溫婉嫺熟，對子女關懷備至。她的媽媽卻動不動就大吼大罵，還會動手揍她。她多麼渴望能贏得媽媽的歡心，能嗲她、跟她撒嬌，但從小媽媽就討厭她，從來不願意抱她、親她。

她絕對不是過度敏感的，媽媽就是針對她。媽媽對待哥哥和姊姊是另一張臉，雖然不算是甚麼溫柔，但語調是平靜溫和的，眼神也柔和，不似盯着她時會眉頭深鎖，一臉厭煩。

她有仔細想過，自己錯在哪裏？是她長相天生不及哥哥和姊姊可愛嗎？這是她不能控制的因素。是她先天不及哥哥姊姊聰明嗎？這更不是她能控制的範圍，天曉得她遺傳了誰的因子。

幸好家裏有爸爸愛她。雖然每次當媽媽又故意找碴時，爸爸也不敢當面拯救她，怕開罪媽媽，但爸爸總會暗地裏給她安慰和鼓勵，或偷偷帶她外出給她買一些喜愛的小吃。但可惜好人總是會早死，爸爸在她唸大學一年級那年蒙主寵召。唯一的靠山走後，她更發憤圖強，志願是能盡快脫離媽媽的陰影。

若干年後，她成功找到理想的伴侶，終於可以結婚離開家庭了。在婚禮當天，媽媽帶着一位頭髮斑白的男人，走過來跟她和新郎拍照。這個男人既陌生但又似熟悉，她記起了，在過去，二十多年來，媽媽曾數次帶她跟這位不知名的叔叔見面，而每次都是在她生日的前後日子，那人還會帶來生日蛋糕呢！

她直愣愣地瞅着那個男人，他笑時露出了牙肉，這不正是她笑時的特徵嗎？她的心揪成一團，身旁的媽媽眼眶一熱、鼻子一酸的神情，是她從未見過的！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】