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猜猜我是誰丨回顧逾40年前TVB藝人高崗中槍身亡事件　休班警上訴得直當庭釋放

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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最新一集《猜猜我是誰》回顧40多年前轟動全港的TVB藝人高崗中槍身亡事件。

由方東昇及黃曉瑩主持的TVB節目《猜猜我是誰》，在昨日（9月3日）及今日（9月4日）一連兩集為大家回顧40多年前轟動全港的無綫藝人高崗（蘇潭生）中槍身亡事件。

在昨日的《猜猜我是誰》，主要集中還原事件來龍去脈，同時亦回顧高崗生前的劇集演出。

高崗在1980年在西貢與休班警員鄭沛錕因泊車問題發生爭執，高崗其後中槍身亡，終年36歲。

猜猜我是誰丨「香港公主」李司棋獲讚靚足50年　製作組花3日修復昔日資料片

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​​​​​​​猜猜我是誰丨上訴得直當庭釋放

這宗命案起初列作「襲警案」，引發坊間輿論質疑，無綫電視亦高度關注事件，過百名藝人聯署聲援高崗，力挺高崗並非好勇鬥狠之人，促請當局徹查真相；另高崗生前好友周潤發、郭鋒及劉丹則開會商議為家屬籌款。

警方後來改控鄭沛錕謀殺罪，翌年陪審團裁定鄭沛錕謀殺罪不成立，誤殺罪成，判監5年；及後鄭沛錕於同年上訴得直，獲高院裁定誤殺罪名不成立，獲當庭釋放。

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猜猜我是誰丨過千人送高崗最後一程

至於今日播出的《猜猜我是誰》，內容主要圍繞高崗的喪禮，方東昇團隊還接觸了高崗摯友資深藝人白彪，以及高崗親弟蘇潭傑。

今集播出過千人送高崗最後一程，多位影視圈重量級人物到場，包括周潤發、鄭少秋、沈殿霞、鄭裕玲、謝賢、狄龍和劉丹，無綫於喪禮當日暫停所有拍攝工作，一眾高層亦親臨致祭。

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猜猜我是誰丨白彪憶故友生前點滴

明晚，無綫新聞部資訊節目《新聞掏寶》會更全面及深入報道案件，除搜羅更多高崗生前的精彩影視作品，還有完整版的白彪及高崗親弟蘇潭傑訪問。

雖然事隔40多年，兩人仍然印象深刻，其中白彪分享往日相處點滴力證故友為人，並剖白內心疑問：「我們驚奇，他那麼好脾氣的人，都會發生一件這樣的事。」

至於蘇潭傑坦言兄長離世改變自己的人生觀，總之萬事有商量，退一步海闊天空。

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