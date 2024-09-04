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頸椎病丨女生頸痛手麻痺拿不到重物 中醫師拆解神經根型頸椎病

健康資訊

撰文： 許晴朗

發布時間： 2 小時前

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(圖:istock)

神經根型頸椎病，是由頸椎間盤退變突出，椎間小關節增生肥大，刺激或壓迫導頸椎內的神經、血管，局部產生神經根炎，充血水腫而產生的綜合症狀。臨床分急性和慢性兩種。

註冊中醫師唐文儀博士表示，中醫把神經根型頸椎病歸類為「痹證」，主要受風寒濕外邪侵襲，阻塞經絡；或因頸部曾受外傷、慢性勞損等，引致氣滯血瘀、肝腎虧虛。

病人陳小姐說：「醫師，我半個月前開始頸痛，手臂有麻痺，好似愈來愈嚴重，又瞓得唔好。」

唐文儀博士說：「我看到你左側頸部活動受限，你雙臂係咪有放射痛？左手拎重物係咪無力？晚上應該係痛到瞓唔到覺。」

病人陳小姐連環點頭：「醫師你說中，我雙臂有時好似閃電痛，近排真係攞唔到重嘢，去超巿買日用品都要我男朋友幫手拎。」

唐文儀博士說：「係咪有時會見暈？經常好攰？」病人陳小姐說：「係呀，原來關頸痛事，我仲以為血糖低。」

就陳小姐的病例，唐文儀博士指是屬神經根型頸椎病，頸部病變可出現肩臂手沿神經分布區域，例如上肢及手指，呈放射性的疼痛、麻木等症狀，患者會有閃電痛，伴有感覺過敏或減弱等感覺障礙。而最常出現的頸肩臂疼痛，多為持續性隱痛或痠痛，也可為陣發性劇痛，或近似「針拮」刺痛、燒灼般的痛。若有咳嗽、打噴嚏等引玫腹壓上升的動作，或使疼痛增加。

臨床上，這個病好發於30歲以上，起病緩慢，病程較長，可以因為勞累、損傷而誘發。「好似陳小姐，她經常低頭看手機，姿勢不良，又長期涼冷氣，加上工作壓力大，容易氣滯血瘀。」

針灸加手法治療 

唐文儀博士表示，治療神經根型頸椎病的療法，可通過針灸和舒筋活絡手法，起到調和氣血、溫經通絡、消炎止痛的作用。一般經過一周治療後，疼痛明顯減輕，大部分患者在一、兩個月內幾乎痊癒。如病久不癒，肢麻較重，可配合體質內服中藥，以加強通絡功效。

唐文儀博士表示，一般外傷多位急性，如挫傷或扭傷，可引起椎間盤脫出。慢性多是因為頸部肌肉、韌帶與關節勞損或長期勞損，形成骨贅或椎體移位，壓迫或刺激神經根而產生不適。

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