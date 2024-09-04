身後事丨 單身女強人將遺產留給姪兒入住私院 卻因姪兒自私原因孤零零死在公院

▲ 電影《生生》劇照

人家說，大節之前，總有些事情要了結。還有兩個星期才到中秋，但最近已經連續幫襯帛事花店多次，都是要向年過七十的朋友道別。他們有些臥床多時，也有些是突然猝逝。本來，人生在世，總有謝幕的一天，只是，有很多人並未為自己人生最後一幕好好籌謀，以致未能為一生畫上完美句號。

最有警世意味的，是一個成功女士晚年的遭遇。這位商界女強人，一直獨身，沒有兒女，賺了錢就用來栽培兄弟的子女，並且一早寫下平安紙，在百年之後將所有產業留給姪兒姪女；後輩平時也會噓寒問暖，親熱得很。女強人是有識之士，早年備有醫療保險，所以得病之後，入住私家醫院私家病房，並且24小時有私人護士看顧。為求方便，寫下授權書，將所有資產交由姪兒代理。

豈料病情纏綿經年，醫療費用不斷升，沒多久就超過了醫療保險賠款的上限。姪兒眼見將會承受的資產被醫療費用日漸侵蝕，便停止了她的私家醫療服務，將她轉到了公立醫院。一生勞累，身家豐厚的女強人，賺來的錢未能在人生最後的階段發揮作用，讓自己過得好一點，就孤零零的在公立醫院落幕了。

古訓有言，親生仔不如近身錢，老友記必須為晚年生活好好的打算。現在六十歲以上的朋友，年輕時多都在社會上辛苦打拼過；年紀大了，手頭比較寬鬆，就想後輩過些好日子。這也無可厚非，只是，辛苦賺來的錢毫不保留的往兒女身上傾倒，也不想想兒女長大喜歡移民，你還得將香港老家賣掉讓他拿錢去外地置業。三年前港產電影《殺出個黃昏》裏面，馮寶寶飾演的角色就是被兒子和媳婦逼着賣掉房子，自己住到老人院。

講到底，老友記不能因為疼錫子女就過分委屈自己，一定要愛錫自己。

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