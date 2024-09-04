飲食攻略丨加工肉類增致癌風險？　毒物專家分享1款天然「解毒恩物」

【加工肉／香腸／熱狗／水果／番石榴】不少人愛吃香腸，但香腸作為加工肉類的一種，加上添加了亞硝酸鹽，早已被世界衞生組織（IARC）把香腸、火腿及煙肉等列為「一級致癌物」。想食香腸，又不想增加健康風險? 有專家便分享一款簡單飲食配搭，可作天然「解毒劑」。

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台灣毒物科護理師譚敦慈在當地節目《 健康零距離》表示，為免食物防腐及肉毒桿菌於紅肉中衍生，廠商於生產香腸等加工肉品時，多數會添加亞硝酸鹽。但要知道，亞硝酸鹽本身亦會增加健康風險。譚敦慈因此於節目中，建議人們食香腸時，可配搭番石榴一併食用，形容此法可「解毒」。

譚敦慈指，因為台灣農業部曾有實驗發現，一個番石榴可以解18條香腸的毒性。所以她和家人在吃香腸時，都會一口香腸一口番石榴。她解釋，番石榴富含維他命C，因此是天然的「解毒劑」，除了番石榴外，她指蘋果等富含維他命C的水果，亦有相同功效。

同場加映：6大「一級致癌物」

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同場加映: 9款低脂低鈉香腸

消委會於2022年檢測了30款市售香腸樣本，包括20款冷藏產品、7款冷凍產品及3款室溫產品，當中發現接近9成樣本屬於「高鈉」食物、5成屬「高脂」食物，另有3款樣本被檢出含內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM）、2款樣本含具致癌性和基因毒性的多環芳香烴（PAHs）。

為此，TOPick從中挑選出9款香腸產品，屬於相對低脂低鈉又安全的選擇：

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