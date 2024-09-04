打風機場‧不斷更新｜航班消息即睇　香港航空往海南島或延誤取消

▲ 打風或令香港機場航班有影響。（資料圖片）

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】多間航空公司指，正密切監測摩羯其對航班運作的潛在影響，其中香港料周五（6日）往來海口及三亞之航班可能延誤及取消。

天文台指，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。

▲ 風暴或周四晚上較接近香港。（天文台圖片）

▲ 打風或令香港機場航班有影響。（資料圖片）

香港航空：周五海南航班或受阻

香港航空指，摩羯正接近海口及三亞，正監察其對航班運作的潛在影響，目前航班運作正常，但預料9月6日往來海口及三亞之航班可能受到延誤及取消，呼籲旅客前往機場前，留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

香港快運：隨時有變更

香港快運也指，航班服務目前仍維持正常，但或會隨時有所變更，建議旅客密切留意其網站及社交媒體的最新消息。

如有任何航班更新，會以電郵及手機短訊通知受影響乘客，亦強烈建議旅客在前往機場前先查看航班狀況。

大灣區航空：網站有最新資訊

大灣區航空同指，現時航班服務維持正常，但隨著天氣情況變化，可能會有所調整，將在網站提供最新資訊，建議乘客在出發前往機場前，查閱航班最新情況。

最新影片推介

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】