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打風機場｜港航再取消兩航班　大灣區航空十多航班改期

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發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

打風或令香港機場航班有影響。（資料圖片）

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】強颱風摩羯逐漸逼近香港，天文台晚上6時20分改發八號烈風或暴風信號。本港航空交通受影響，其中香港快運周四（5日）有6班航班延誤；香港航空周五（6日）4班航班取消。

香港快運：今明共22航班取消

香港快運宣布，隨著摩羯迫近香港，部分於周四（5日）和周五（6日）營運之航班會取消，並已為受影響的乘客安排替代航班。 

受影響乘客可免費改期或就未出發之行程申請全數退款，但須於本月20日或之前完成相關手續。香港快運強調會密切留意天氣狀況，必要時會再公布其他航班調動。

香港航空：周五海南航班或受阻

香港航空指，受颱風摩羯影響，周五（6日）4班來住香港、海口和三亞的航班取消。乘搭以上航班的乘客，可獲豁免更改航班之費用，但此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

香港航空呼籲旅客前往機場前，留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

日期航線航班編號狀態
9月6日香港至海口HX107取消
海口至香港HX108
香港至三亞HX161
三亞至香港HX162

 

國泰航空：往返香港航班有彈性機票安排

國泰航空表示，由於颱風摩羯，已豁免所有機票的重新訂位及更改航點的手續費用，但有關更新須在周六（7日）前完成。更新後的旅遊日期須為今年10月31日或之前，並須受航班座位供應情況而定。

目的地出票日期原定旅遊日期更改機票截止日期旅程完成日期
往返香港的航班9月4日或之前9月4至7日必須在9月7日前更改機票10月31日

大灣區航空：調整11航班安排

受超強颱風摩羯影響，大灣區航空宣布航班服務將會有以下調整：

受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於14日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免。如需更改機票或辦理退款，請與相關售票代理聯絡。大灣區航空並籲乘客出發前往機場前，先查閱航班最新情況。

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