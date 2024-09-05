打風機場｜航班消息即睇　港航再取消兩航班

▲ 打風或令香港機場航班有影響。（資料圖片）

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】強颱風摩羯逐漸逼近香港，三號強風訊號現正生效，天文台宣布，今晚6時20分改發八號烈風或暴風信號。本港航空交通受影響，其中香港快運今日（5日）有6班航班延誤；香港航空周五（6日）4班航班取消。

香港快運：周四6航班延遲出發

香港快運宣布，隨著摩羯迫近香港，今日（5日）6班航班將延遲出發，包括來往香港、日本大阪（關西）、南韓首爾（仁川）及布吉的航班。受影響乘客可免費改期或就未出發之行程申請全數退款，但須於本月20日或之前完成相關手續。香港快運強調會密切留意天氣狀況，必要時會再公布其他航班調動。

航綫 原定航班編號 原定出發日期及時間 新航班編號 新出發日期及時間 香港>大阪（關西） UO688 9月5日 14:55 UO862 9月5日 15:45 大阪（關西）>香港 UO689 9月5日 20:45 UO863 9月5日 21:30 香港>首爾（仁川） UO626 9月5日 16:45 UO618 9月6日 07:15 首爾（仁川）>香港 UO627 9月5日 22:35 UO619 9月6日 12:45 香港>布吉 UO764 9月5日 20:10 UO762 9月6日 07:55 布吉>香港 UO765 9月5日 23:40 UO761 9月6日 11:15

註︰以上為當地時間

香港航空：周五海南航班或受阻

香港航空指，受颱風摩羯影響，周五（6日）4班來住香港、海口和三亞的航班取消。乘搭以上航班的乘客，可獲豁免更改航班之費用，但此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

香港航空呼籲旅客前往機場前，留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

日期 航線 航班編號 狀態 9月6日 香港至海口 HX107 取消 海口至香港 HX108 香港至三亞 HX161 三亞至香港 HX162

國泰航空：往返香港航班有彈性機票安排

國泰航空表示，由於颱風摩羯，已豁免所有機票的重新訂位及更改航點的手續費用，但有關更新須在周六（7日）前完成。更新後的旅遊日期須為今年10月31日或之前，並須受航班座位供應情況而定。

目的地 出票日期 原定旅遊日期 更改機票截止日期 旅程完成日期 往返香港的航班 9月4日或之前 9月4至7日 必須在9月7日前更改機票 10月31日

大灣區航空：網站有最新資訊

大灣區航空同指，現時航班服務維持正常，但隨著天氣情況變化，可能會有所調整，將在網站提供最新資訊，建議乘客在出發前往機場前，查閱航班最新情況。

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