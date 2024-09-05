  • 27°C
香港時間：202495日 (四) 23:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打風交通｜九巴大部分路線已暫停服務　機場快線往市區尾班車0115開出

社會

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

打風或影響本地交通，港鐵、巴士都受影響。

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】香港天文台發預警，宣布會在今天（5日）下午6時20分發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家；政府也已通知屬下此類員工下班。

港鐵

港鐵列車、輕鐵和巴士服務正逐步調整至非繁忙時段班次。港鐵巴士會於八號信號發出三小時後暫停服務。

高速鐵路(香港段)服務維持正常。機場快線機場站尾班車凌晨1時15分開出。香港站往機場方向尾班車0時48分開出。

現時服務安排如下：（若天氣轉差，路天段發輕鐵可能未預先通知暫停）

荃灣綫    10分鐘一班
觀塘綫    10分鐘一班
港島綫    10分鐘一班
南港島綫    10分鐘一班

將軍澳綫    
北角站 - 寶琳站   10分鐘一班
調景嶺站 - 康城站   15分鐘一班

東涌綫    10分鐘一班
迪士尼綫    15分鐘一班
機場快綫    10分鐘一班

東鐵綫    
金鐘站 - 羅湖站 : 10分鐘一班
金鐘站 - 落馬洲站 : 20分鐘一班

屯馬綫    10-12分鐘一班
輕鐵      9-20分鐘一班
港鐵巴士    暫停服務
高速鐵路   維持正常

為保障乘客和人員的安全，九號或以上信號生效期間，港鐵所開出的列車班次均不會行駛露天段，輕鐵亦會暫停服務。若天文台發出九號或更高信號時，已經在露天段行駛中的列車會盡可能在安全情況下，行駛至原定的終點站或有連接商場的車站。港鐵呼籲乘客在風暴期間，盡量留在家中或安全的地方.風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作出調整，港鐵呼籲乘客留意最新的列車服務資訊。

點擊圖片放大

城巴

八號熱帶氣旋警告信號現正生效，城巴指，除B3X、 B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及S1號線於日間提供有限度服務外，城巴所有日間路線於下午8時30分起陸續暫停服務。

九巴

九巴及龍運服務晚上9時半起陸續暫停，除下述路線會在八號信號生效期間，繼續提供有限度服務，接駁至港鐵站或口岸，直至尾班車或另行

  • 北區：70K、78A、273A
  • 沙田區：80K、81K、83K、85K、86K、87K、285、287
  • 大埔區：71A、72K、272A
  • 九龍東：3M、7M、16M、23M、213M、216M
  • 將軍澳：296M
  • 葵青及荃灣：31M、34M、36、37M、39M、248M、249M
  • 口岸路線：B1、B9、276B
  • 機場路線：S1、S64
  • 路線K12、K14、K17、K18則於晚上九時二十分起暫停。
  • 而九巴及龍運所有深宵和通宵路線則會暫停服務。

 

天星小輪

天星小輪來往尖沙咀-中環和尖沙咀-灣仔的航線尾班船開出時間如下：

尖沙咀-中環航線
尖沙咀往中環 - 19:30
中環往尖沙咀 - 19:30

尖沙咀-灣仔航線
尖沙咀往灣仔 - 19:30
灣仔往尖沙咀 - 19:30

金光飛船

金光飛船指因應香港考慮4指7時改掛八號風球，香港（上環）至氹仔的尾班船為中午12時，氹仔至香港（上環）則是下午2時，籲留意其網站、Facebook 專頁或手機應用程式有關復航安排。

噴射飛船

噴射飛航指，鑑於香港天文台最新颱風消息，已就港澳航班時間作出調整，最後一班由香港開出時間為15:00；澳門開出時間為16:00，敬請旅客留意噴射飛航網站及Facebook有關最新航班服務資訊。今日航班時間謹供參考如下：

  • 香港往澳門（外港）：12:00 12:30 13:00 14:00 15:00
  • 澳門（外港）往香港： 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00

「港澳一號」

由香港前往澳門的服務已經在下午四時後暫停。

而由澳門路氹及市區開往香港的尾班車，將於2小時後（黃昏18:00）在威尼斯人開出。

港澳一號會在8號風球稍後除下後，盡快恢復行走。

新渡輪

新渡輪宣布，隨著熱帶氣旋摩羯迫近香港，新渡輪離島航線在下列航班開出後，將會暫停服務直至另行通知。其中，來往中環至長洲尾班船將在晚上8時開出，來往中環至梅窩尾班船則在晚上7:30開出。

山頂纜車

當八號烈風或暴風信號懸掛後，山頂纜車服務將在約1小時內暫停服務。 今天最後一班纜車將於下午7 時15分從中環纜車站及山頂纜車站開出。 凌霄閣摩天台428將即時關閉。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　黃雨警告生效雷雨帶將襲港
今日 20:20
打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　黃雨警告生效雷雨帶將襲港
打風服務｜教育局宣布所有日校明日將繼續停課　醫管局普通科門診晚上6時20分暫停服務
今日 16:47
打風服務｜教育局宣布所有日校明日將繼續停課　醫管局普通科門診晚上6時20分暫停服務
打風機場｜港航明日再取消兩航班　大灣區航空4航班取消兩航班改期
今日 12:43
打風機場｜港航明日再取消兩航班　大灣區航空4航班取消兩航班改期
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
22:09 2024/09/04
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
打風｜天文台最新8號波時間表　梁榮武：摩羯移動速度又慢又強
今日 11:14
打風｜天文台最新8號波時間表　梁榮武：摩羯移動速度又慢又強
打風｜陳國基：已指示各部門做好準備工作　教育局將同時宣布今晚及明天停課安排
今日 12:23
打風｜陳國基：已指示各部門做好準備工作　教育局將同時宣布今晚及明天停課安排

你可能感興趣

打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　黃雨警告生效雷雨帶將襲港
今日 20:20
打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　黃雨警告生效雷雨帶將襲港
打風服務｜教育局宣布所有日校明日將繼續停課　醫管局普通科門診晚上6時20分暫停服務
今日 16:47
打風服務｜教育局宣布所有日校明日將繼續停課　醫管局普通科門診晚上6時20分暫停服務
打風機場｜港航明日再取消兩航班　大灣區航空4航班取消兩航班改期
今日 12:43
打風機場｜港航明日再取消兩航班　大灣區航空4航班取消兩航班改期
颱風 城巴 天氣 巴士 天文台 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
打風｜天文改發八號風球　至少維持至明日正午12時
打風｜天文改發八號風球　至少維持至明日正午12時
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
急症室最長等候時間（09月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月05日 時間16:05）
颱風摩羯丨天文台考慮下午4至7時改發8號風球 打工仔幾點收得工？ 即睇特別天氣交通安排
颱風摩羯丨天文台考慮下午4至7時改發8號風球 打工仔幾點收得工？ 即睇特別天氣交通安排