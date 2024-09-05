打風交通｜九巴服務將維持至八號風球生效後至少2小時　港鐵3時起逐步加強至繁忙時間班次

▲ 打風或影響本地交通，港鐵、巴士都受影響。

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】3號風球現正生效，天文台會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。

港鐵

港鐵指，列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會提早於下午3時起逐步加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。在八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務，呼籲乘客可分批離開工作地點乘搭列車，避免車站過份擠迫。期間，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順，敬請乘客諒解。港鐵已加強主要車站的人手，以配合相關的列車服務和協助乘客。

高速鐵路(香港段)服務將在改發八號烈風或暴風信號後維持正常。港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作出調整，港鐵呼籲乘客密切留意 MTR Mobile、港鐵 Facebook 專頁、港鐵網頁、高鐵應用程式及網頁、12306 網頁及應用程式、港鐵車站及車廂廣播、告示以及傳媒發放關於港鐵及高鐵的最新列車服務資訊。

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城巴

城巴宣布，因應天文台公佈考慮於下午4至7時改發八號信號，城巴將會加強下午時段的巴士服務以方便市民下班，日間服務將一直維持直至八號信號生效後約2至3小時，目前各條路線維持正常運作。

九巴

九巴及龍運指，將加強服務以方便市民回家，並維持所有路線服務至八號信號生效後最少兩小時。而在八號烈風或暴風信號生效期間，九巴及龍運以下路線將維持有限度服務，接載乘客來往港鐵站或口岸而服務視乎天氣或實際路面狀況或會有所調整，乘客請留意九巴及龍運公布。

北區：70K、78A、273A

沙田區：80K、81K、83K、85K、86K、87K、285、287

大埔區：71A、72K、272A

九龍東：3M、7M、16M、23M、213M、216M

將軍澳：296M

葵青及荃灣：31M、34M、36、37M、39M、248M、249M

口岸路線：B1、B9、276B

機場路線：S1、S64

金光飛船

金光飛船指因應香港考慮4指7時改掛八號風球，香港（上環）至氹仔的尾班船為中午12時，氹仔至香港（上環）則是下午2時，籲留意其網站、Facebook 專頁或手機應用程式有關復航安排。



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