打風交通｜城巴及九巴大部分路線晚上8時30分起陸續停駛　港鐵正逐步調整至非繁忙時段班次

▲ 打風或影響本地交通，港鐵、巴士都受影響。

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】香港天文台發預警，宣布會在今天（5日）下午6時20分發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家；政府也已通知屬下此類員工下班。

港鐵

港鐵列車、輕鐵和巴士服務正逐步調整至非繁忙時段班次。港鐵巴士會於八號信號發出三小時後暫停服務。高速鐵路(香港段)服務維持正常。市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為飛機起飛前120分鐘。

為保障乘客和人員的安全，九號或以上信號生效期間，港鐵所開出的列車班次均不會行駛露天段，輕鐵亦會暫停服務。若天文台發出九號或更高信號時，已經在露天段行駛中的列車會盡可能在安全情況下，行駛至原定的終點站或有連接商場的車站。港鐵呼籲乘客在風暴期間，盡量留在家中或安全的地方.風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作出調整，港鐵呼籲乘客留意最新的列車服務資訊。

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城巴

八號熱帶氣旋警告信號現正生效，城巴指，除B3X、 B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及S1號線於日間提供有限度服務外，城巴所有日間路線於下午8時30分起陸續暫停服務。

九巴

巴及龍運所有日間路線將於晚上八時半起陸續暫停，除下述路線會在八號信號生效期間，繼續提供有限度服務，接駁至港鐵站或口岸，直至尾班車或另行通知：

北區：70K、78A、273A

沙田區：80K、81K、83K、85K、86K、87K、285、287

大埔區：71A、72K、272A

九龍東：3M、7M、16M、23M、213M、216M

將軍澳：296M

葵青及荃灣：31M、34M、36、37M、39M、248M、249M

口岸路線：B1、B9、276B

機場路線：S1、S64

路線K12、K14、K17、K18則於晚上九時二十分起暫停。

而九巴及龍運所有深宵和通宵路線則會暫停服務。

天星小輪

天星小輪來往尖沙咀-中環和尖沙咀-灣仔的航線尾班船開出時間如下：

尖沙咀-中環航線

尖沙咀往中環 - 19:30

中環往尖沙咀 - 19:30

尖沙咀-灣仔航線

尖沙咀往灣仔 - 19:30

灣仔往尖沙咀 - 19:30

金光飛船

金光飛船指因應香港考慮4指7時改掛八號風球，香港（上環）至氹仔的尾班船為中午12時，氹仔至香港（上環）則是下午2時，籲留意其網站、Facebook 專頁或手機應用程式有關復航安排。

噴射飛船

噴射飛航指，鑑於香港天文台最新颱風消息，已就港澳航班時間作出調整，最後一班由香港開出時間為15:00；澳門開出時間為16:00，敬請旅客留意噴射飛航網站及Facebook有關最新航班服務資訊。今日航班時間謹供參考如下：

香港往澳門（外港）：12:00 12:30 13:00 14:00 15:00

澳門（外港）往香港： 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00

「港澳一號」

由香港前往澳門的服務已經在下午四時後暫停。

而由澳門路氹及市區開往香港的尾班車，將於2小時後（黃昏18:00）在威尼斯人開出。

港澳一號會在8號風球稍後除下後，盡快恢復行走。

新渡輪

新渡輪宣布，隨著熱帶氣旋摩羯迫近香港，新渡輪離島航線在下列航班開出後，將會暫停服務直至另行通知。其中，來往中環至長洲尾班船將在晚上8時開出，來往中環至梅窩尾班船則在晚上7:30開出。

山頂纜車

當八號烈風或暴風信號懸掛後，山頂纜車服務將在約1小時內暫停服務。 今天最後一班纜車將於下午7 時15分從中環纜車站及山頂纜車站開出。 凌霄閣摩天台428將即時關閉。

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