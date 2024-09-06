打風交通｜城巴落波後恢復服務 港鐵料加密班次
社會
發布時間： 32 分鐘前
最後更新： 14 分鐘前
【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】香港天文台表示，過去數小時，摩羯逐漸遠離，預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台下午12時40分改發三號強風信號。
港鐵
港鐵列車及輕鐵班次於稍後時間會逐步加密，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後逐步恢復服務。
現時服務安排如下：
荃灣綫 10分鐘一班
觀塘綫 10分鐘一班
港島綫 10分鐘一班
南港島綫 10分鐘一班
將軍澳綫
北角站 - 寶琳站 10分鐘一班
調景嶺站 - 康城站 15分鐘一班
東涌綫 10分鐘一班
迪士尼綫 15分鐘一班
機場快綫 10分鐘一班
東鐵綫
金鐘站 - 羅湖站 : 10分鐘一班
金鐘站 - 落馬洲站 : 20分鐘一班
屯馬綫 10-12分鐘一班
輕鐵 9-20分鐘一班
港鐵巴士 暫停服務
高速鐵路 維持正常
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城巴
城巴大部份日間路線及機場快線，將會於下午12時40分起陸續恢復服務，部份路線或會因路面情況仍需暫停服務。
城巴會繼續調派人手巡視主要巴士幹道，評估恢復巴士服務。最新服務安排，請留意城巴流動應用程式或fb專頁。
九巴
九巴及龍運服務暫停。
天星小輪
服務暫停
新渡輪
服務暫停
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