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打風交通｜城巴落波後恢復服務　港鐵料加密班次

社會

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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打風或影響本地交通，港鐵、巴士都受影響。

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】香港天文台表示，過去數小時，摩羯逐漸遠離，預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台下午12時40分改發三號強風信號。

港鐵

港鐵列車及輕鐵班次於稍後時間會逐步加密，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後逐步恢復服務。

現時服務安排如下：

荃灣綫    10分鐘一班
觀塘綫    10分鐘一班
港島綫    10分鐘一班
南港島綫    10分鐘一班

將軍澳綫    
北角站 - 寶琳站   10分鐘一班
調景嶺站 - 康城站   15分鐘一班

東涌綫    10分鐘一班
迪士尼綫    15分鐘一班
機場快綫    10分鐘一班

東鐵綫    
金鐘站 - 羅湖站 : 10分鐘一班
金鐘站 - 落馬洲站 : 20分鐘一班

屯馬綫    10-12分鐘一班
輕鐵      9-20分鐘一班
港鐵巴士    暫停服務
高速鐵路   維持正常

點擊圖片放大

城巴

城巴大部份日間路線及機場快線，將會於下午12時40分起陸續恢復服務，部份路線或會因路面情況仍需暫停服務。  

城巴會繼續調派人手巡視主要巴士幹道，評估恢復巴士服務。最新服務安排，請留意城巴流動應用程式或fb專頁。  

九巴

九巴及龍運服務暫停。

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