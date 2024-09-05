打風交通｜城巴4時起提前開出繁忙時段特別班次　新渡輪來往中環至長洲晚上8時後停航

▲ 打風或影響本地交通，港鐵、巴士都受影響。

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】香港天文台發預警，宣布會在今天（5日）下午6時20分發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家；政府也已通知屬下此類員工下班。

港鐵

港鐵指，列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會提早於下午3時起逐步加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。在八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務，呼籲乘客可分批離開工作地點乘搭列車，避免車站過份擠迫。期間，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順，敬請乘客諒解。港鐵已加強主要車站的人手，以配合相關的列車服務和協助乘客。

高速鐵路(香港段)服務將在改發八號烈風或暴風信號後維持正常。港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作出調整，港鐵呼籲乘客密切留意 MTR Mobile、港鐵 Facebook 專頁、港鐵網頁、高鐵應用程式及網頁、12306 網頁及應用程式、港鐵車站及車廂廣播、告示以及傳媒發放關於港鐵及高鐵的最新列車服務資訊。

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城巴

城巴宣布，因應天文台公佈將於下午6時20分發出八號熱帶氣旋警告信號，城巴正加強下午時段巴士服務，並將於下午4時起陸續提前開出繁忙時段特別班次，方便市民下班。城巴呼籲市民，留意城巴應用程式的實時抵站時間查詢功能，以掌握相關班次資訊。

至於城巴的日間路線，將維持服務直至八號信號生效後約2至3小時，隨後視乎實際情況，B3X、B7（只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及S1號線將提供有限度服務。

九巴

九巴及龍運指，將加強服務以方便市民回家，並維持所有路線服務至八號信號生效後最少兩小時。而在八號烈風或暴風信號生效期間，九巴及龍運以下路線將維持有限度服務，接載乘客來往港鐵站或口岸而服務視乎天氣或實際路面狀況或會有所調整，乘客請留意九巴及龍運公布。

北區：70K、78A、273A

沙田區：80K、81K、83K、85K、86K、87K、285、287

大埔區：71A、72K、272A

九龍東：3M、7M、16M、23M、213M、216M

將軍澳：296M

葵青及荃灣：31M、34M、36、37M、39M、248M、249M

口岸路線：B1、B9、276B

機場路線：S1、S64

天星小輪

天星小輪來往尖沙咀-中環和尖沙咀-灣仔的航線尾班船開出時間如下：

尖沙咀-中環航線

尖沙咀往中環 - 19:30

中環往尖沙咀 - 19:30

尖沙咀-灣仔航線

尖沙咀往灣仔 - 19:30

灣仔往尖沙咀 - 19:30

金光飛船

金光飛船指因應香港考慮4指7時改掛八號風球，香港（上環）至氹仔的尾班船為中午12時，氹仔至香港（上環）則是下午2時，籲留意其網站、Facebook 專頁或手機應用程式有關復航安排。

噴射飛船

噴射飛航指，鑑於香港天文台最新颱風消息，已就港澳航班時間作出調整，最後一班由香港開出時間為15:00；澳門開出時間為16:00，敬請旅客留意噴射飛航網站及Facebook有關最新航班服務資訊。今日航班時間謹供參考如下：

香港往澳門（外港）：12:00 12:30 13:00 14:00 15:00

澳門（外港）往香港： 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00

「港澳一號」

由香港前往澳門的服務已經在下午四時後暫停。

而由澳門路氹及市區開往香港的尾班車，將於2小時後（黃昏18:00）在威尼斯人開出。

港澳一號會在8號風球稍後除下後，盡快恢復行走。

新渡輪

新渡輪宣布，隨著熱帶氣旋摩羯迫近香港，新渡輪離島航線在下列航班開出後，將會暫停服務直至另行通知。其中，來往中環至長洲尾班船將在晚上8時開出，來往中環至梅窩尾班船則在晚上7:30開出。

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