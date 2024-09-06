打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次

▲ 打風或影響本地交通，港鐵、巴士都受影響。

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】香港天文台表示，過去數小時，摩羯逐漸遠離，預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台下午12時40分改發三號強風信號。

港鐵

港鐵列車及輕鐵班次於稍後時間會逐步加密，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後逐步恢復服務。

港鐵列車服務現正逐步加密至以下班次：

荃灣綫 3 分鐘一班

觀塘綫 3.5 分鐘一班

港島綫 3 分鐘一班

南港島綫 4 分鐘一班

屯馬綫 4 分鐘一班

將軍澳綫

北角站 – 寶琳站 4 分鐘一班

北角站 – 康城站 7 分鐘一班

東涌綫

香港站 – 青衣站 4 分鐘一班

香港站 – 東涌站 8 分鐘一班

迪士尼綫 10 分鐘一班

機場快綫 10 分鐘一班

東鐵綫

金鐘站 – 羅湖站 5分鐘一班

金鐘站 – 落馬洲 10 分鐘一班

輕鐵 6 – 19 分鐘一班

港鐵巴士 3 – 20 分鐘一班（三號波發出後恢復）

高速鐵路 正常服務

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城巴

城巴大部份日間路線及機場快線，將會於下午12時40分起陸續恢復服務，部份路線或會因路面情況仍需暫停服務。

城巴會繼續調派人手巡視主要巴士幹道，評估恢復巴士服務。最新服務安排，請留意城巴流動應用程式或fb專頁。

九巴

九巴及龍運大部分路線會於中午12時40分起陸續恢復服務。

以下路線或特別班次將有臨時安排︰

九巴暫停服務︰

市區︰2P、3X、5P、5X、6X、14D、24（經九龍灣商貿區特別班) 、224X

新界西︰35X、40A、43C、261P

新界東︰78B、78S、86S、91P、288B、291P

過海路線︰936A

改道︰

13X（所有班次途經麗晶花園）

龍運暫停服務︰

E36P

天星小輪

服務暫停

新渡輪

服務暫停

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