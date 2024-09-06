打風交通｜巴士落波後恢復服務 港鐵加密班次
發布時間： 40 分鐘前
最後更新： 34 分鐘前
【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】香港天文台表示，過去數小時，摩羯逐漸遠離，預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台下午12時40分改發三號強風信號。
港鐵
港鐵列車及輕鐵班次於稍後時間會逐步加密，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後逐步恢復服務。
港鐵列車服務現正逐步加密至以下班次：
荃灣綫 3 分鐘一班
觀塘綫 3.5 分鐘一班
港島綫 3 分鐘一班
南港島綫 4 分鐘一班
屯馬綫 4 分鐘一班
將軍澳綫
北角站 – 寶琳站 4 分鐘一班
北角站 – 康城站 7 分鐘一班
東涌綫
香港站 – 青衣站 4 分鐘一班
香港站 – 東涌站 8 分鐘一班
迪士尼綫 10 分鐘一班
機場快綫 10 分鐘一班
東鐵綫
金鐘站 – 羅湖站 5分鐘一班
金鐘站 – 落馬洲 10 分鐘一班
輕鐵 6 – 19 分鐘一班
港鐵巴士 3 – 20 分鐘一班（三號波發出後恢復）
高速鐵路 正常服務
城巴
城巴大部份日間路線及機場快線，將會於下午12時40分起陸續恢復服務，部份路線或會因路面情況仍需暫停服務。
城巴會繼續調派人手巡視主要巴士幹道，評估恢復巴士服務。最新服務安排，請留意城巴流動應用程式或fb專頁。
九巴
九巴及龍運大部分路線會於中午12時40分起陸續恢復服務。
以下路線或特別班次將有臨時安排︰
九巴暫停服務︰
市區︰2P、3X、5P、5X、6X、14D、24（經九龍灣商貿區特別班) 、224X
新界西︰35X、40A、43C、261P
新界東︰78B、78S、86S、91P、288B、291P
過海路線︰936A
改道︰
13X（所有班次途經麗晶花園）
龍運暫停服務︰
E36P
天星小輪
服務暫停
新渡輪
服務暫停
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