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打風停課｜教育局宣布夜校今晚停課　所有日校明日將繼續停課

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最後更新： 59 分鐘前

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打風停課，教育局學校停課安排即睇。

【天文台／打風／停課／中學／小學】天文台表示，摩羯發展成熟，受外圍環流影響，9月5日本港普遍風力增強，高地間中吹烈風，下午將發出八號風球。TOPick整合各公共服務改期及停課資訊。

學校停課

教育局宣布，夜校今晩將停課。當天文台今日下午發出預警八號熱帶氣旋警告信號，所有日校，包括中學及小學亦將停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

另外，天文台預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，明日有狂風大驟雨及雷暴。考慮風暴現時的最新發展及天文台的預測情況，為確保學生的安全，教育局宣布所有日校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心，明日（6日）將繼續停課。視乎風暴將會的發展，假如夜校明晚需要停課，教育局會於稍後公布。

考評局國際專業考試

考評局表示，由於天氣惡劣，9月5日下午舉行的考試將改期，有關安排將於日內公布。

  • Prometric 考試（下午1時後）
  • ABRSM術科考試（下午2時後）

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