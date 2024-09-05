打風服務｜教育局宣布所有日校明日將繼續停課　醫管局普通科門診晚上6時20分暫停服務

▲ 打風停課，教育局學校停課安排即睇。

【天文台／打風／停課／中學／小學】天文台表示，摩羯發展成熟，受外圍環流影響，9月5日本港普遍風力增強，高地間中吹烈風，6時20分發出八號風球。TOPick整合各公共服務改期及停課資訊。

學校停課

教育局宣布，夜校今晩將停課。當天文台今日下午發出預警八號熱帶氣旋警告信號，所有日校，包括中學及小學亦將停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。



另外，天文台預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，明日有狂風大驟雨及雷暴。考慮風暴現時的最新發展及天文台的預測情況，為確保學生的安全，教育局宣布所有日校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心，明日（6日）將繼續停課。視乎風暴將會的發展，假如夜校明晚需要停課，教育局會於稍後公布。

大學停課

香港都會大學宣布，由於天氣惡劣，所有原定於今日下午五時或以後開始舉行的課堂，包括網上課堂已經取消，所有進行中的課堂亦將會在下午五時終止。

醫管局服務

醫院管理局公布，轄下的普通科門診診所夜診服務將於晚上6時20分暫停。

衛生署服務

衞生署宣布，由於天文台即將發出八號熱帶氣旋警告信號，轄下堅尼地城社區綜合大樓牙科診所、荃灣牙科診所和元朗政府合署牙科診所將暫停牙科街症服務初步登記。此外，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站也會陸續停止接受登記，並將於今日餘下時間關閉。受影響人士可於原定預約接種的日期翌日起，透過接種計劃專題網站重新預約接種日期和時間。

社署服務

社會福利署宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號將會發出，所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將會停止開放。如市民已送子女或家人到有關中心，請從速安排他們安全回家。

考評局國際專業考試

考評局表示，由於天氣惡劣，9月5日下午舉行的考試將改期，有關安排將於日內公布。

Prometric 考試（下午1時後）

ABRSM術科考試（下午2時後）

幻彩詠香江

旅遊事務署宣布，由於香港天文台下午發出八號烈風或暴風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

體育館

康樂及文化事務署宣布，由於觀塘區鯉魚門體育館的主場需用作民政事務處臨時庇護中心，將於下午4時起暫停開放，直至另行通知。如有需要，鯉魚門體育館的其他設施亦可能在稍後時間暫停開放。

泳灘

康文署宣布，由於天氣惡劣關係，救生員未能乘坐船隻前往西貢區廈門灣泳灘及三星灣泳灘執勤，該兩個泳灘的救生服務已經暫停，市民請勿在該些泳灘游泳。

郊野公園

漁農自然護理署指，由於颱風逼近本港，為安全着想，呼籲市民避免前往郊野公園；至於現時身處郊野公園的市民，視乎實際情況，應盡快離開或到安全地方暫避。

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