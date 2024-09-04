網戀騙案｜深圳六旬婦網戀香港富商　自稱老婆離世女兒英國教書　借款後失蹤報警驚揭真身

▲ 深圳六旬婦網戀香港富商，自稱老婆離世女兒英國教書，借款後失蹤報警驚揭真身。

【網戀／騙案／黃昏戀／網絡詐騙／交友App／網上交友】網上交友需謹慎，小心提防騙子！近日，深圳一名年近六旬的婦女阿芳（化名）在網上認識自稱是香港商人的阿東（化名）。兩人交往後，阿東卻以各種理由向阿芳借款近5萬元人民幣（下同，約54,841港元），隨後失蹤，阿芳才意識到自己受騙，最終報警。

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網戀騙案｜深圳六旬婦與香港富商黃昏戀

深圳龍華區檢察院近日公布一宗案件，指年近六旬的阿芳丈夫過世已久，2021年她在網上認識了阿東，兩人相談甚歡，很快就線下見面。之後二人感情升溫，阿東更頻繁前往阿芳家裡做客。

阿東自稱「是香港人，做水果基地生意。早年間妻子得病去世，女兒現於英國教書，女婿是銀行的副行長……」，他還向阿芳展示了一張香港身份證，因為阿東的樣貌與相中人相似，阿芳亦因此深信不疑。

網戀騙案｜對方借款後失蹤驚悉受騙

未料，沒過多久阿東便開始向阿芳借錢，最初是以請朋友吃飯為由借了2,000元，不過自己不會掃碼支付，只懂得刷卡，恰好來深圳時沒帶銀行卡，並承諾過段時間會還錢，阿芳知道後就借出2,000元。

隨後阿東又以超市供貨、宴請客戶、處理果園經營危機等多種理由，向阿芳借款近5萬元，而阿芳覺得這些理由很符合他的「人設」，因此對他非常信任，每次都爽快借錢。直到還錢的日子，阿東突然失去聯絡，令阿芳憤怒不已，最終選擇報警，阿東正式被公安拘捕。

經警方證實，阿東並非香港居民，而是一名無業者，本名是王某某，他僅是撿到「阿東」的香港身份證，發現與自己長得相似，便冒充該身份行騙。龍華區檢察院經審查後，以詐騙罪對王某某提出起訴，法院根據檢察機關的指控和量刑建議，判處其有期徒刑及罰金，並責令他賠償受害人的經濟損失。

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網戀騙案｜18222 反詐騙諮詢熱線

近年詐騙陷阱越來越多，香港警務處設立「防騙易18222」反詐騙諮詢熱線，提供24小時反詐騙諮詢服務，以協助應對懷疑騙案。熱線亦提供最新騙案手法資訊及警示，以有效應對時下流行騙案。香港警務處亦提醒市民要小心電話詐騙，當收到陌生來電或訊息時可以這樣做：

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