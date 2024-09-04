東張西望丨容羨媛移民前一家快閃東京　血拼半日老公零怨言：值得加許

▲ 《東張西望》主持容羨媛一家到東京旅行。

前TVB《東張西望》主持容羨媛8月初已離開TVB，她更被總經理曾志偉大爆將會移民，早前志偉出席慰勞宴時對容羨媛說：「我知道你下個禮拜就會離開我哋，希望你去到嗰度就會開心，有乜嘢唔開心就再返嚟。」

容羨媛於移民前，安排一家四口去東京來個親子遊，5日前抵埗不久她上載旅遊片兼留言：「快閃東京！自從生咗小朋友之後，去日本都係去福岡大阪沖繩…今次第一次嚟東京，小朋友超級興奮！」

東張西望丨容羨媛患婦科病後再歷老爺離世 發悼念文：人生無常及時行樂

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

血拼半日丈夫零埋怨

昨日（9月3日）容羨媛再度分享旅遊片，見他們一家大細去血拼、食拉麵以及玩打太鼓，容羨媛更留言大讚丈夫：「東京真係好潮，行原宿有勁多阿女嘅靚衫，佢而家呢啲尷尬年齡，喺香港完全唔知邊度可以買得衫，喪買喪行左12個鐘老公都無發脾四，值得加許！」

另外，從片段所見，容羨媛的兒子幫忙拿戰利品，當中網民留言大讚：「花灑哥咁叻叻⋯⋯曉得幫手」，容羨媛即回覆網民：「暖男呀」。

東張西望丨容羨媛下周二離開TVB 曾志偉：有乜嘢唔開心就再返嚟

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新影片推介：戴祖儀專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5