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校園直擊丨拔臣小學全面發展學生潛能　才藝表演啟發學生創造力建正面價值觀

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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拔臣小學全面發展學生的潛能，透過多元活動，營造一個讓學生盡情展現才華的平台，讓他們建立「天生我才必有用」的信念。(有關學校提供)

中華基督教會拔臣小學以辦學團體「並肩培育豐盛生命 攜手見証基督大愛」的辦學理念，全面發展學生的潛能，透過多元活動，營造一個讓學生盡情展現才華的平台，讓他們建立「天生我才必有用」的信念。

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鍾惠娟校長表示，每個小孩都是上帝精心創造的，擁有各種優秀的恩賜，只要學校提供營養豐富的土壤，每一棵小樹苗都能結出獨特又美麗的果子。

為了培養學生的正面價值觀和態度，學校有系統地制訂全年的全方位學習活動，不僅在課堂內外軟性且有效地推展價值觀教育，還邀請家長參與，協助學生成長，並貫徹辦學願景及培養正面價值觀的理念與目標，攜手合作令學生更易建構優良品格。

才藝表演展潛能

拔臣小學擁有一所具特色的校舍，每年級設2班，全校共有12班。學校推行綠化校園及小班教學，讓師生關係更密切，老師可更容易全面發掘學生的才能，而每個多元活動資源都可惠及每位學生，如6月的才藝表演大賽就成師生每年期待的盛事。

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比賽設個人、小組及班際比賽，本年度的參賽者呈現多樣化的節目，包括醒獅 、 魔術、絲帶舞、KPOP、芭蕾舞及木箱鼓等，學生們絕技盡出，皆施展渾身解數全情投入。

班際比賽更是重頭戲，每班派出所有學生參與，由學生作主導構思表演項目、選歌、設計舞台效果，展現自主學習成果。從小開始獲得踏上舞台的機會，團結一心制作表演，在整個小學階段慢慢孕育出自信、具合作精神的心態。

關心妍小姐的鼓舞

去年的才藝表演比賽，學校邀請關心妍小姐擔任佈道會及頒獎嘉賓。賽後她大讚學生多才多藝，更在社交媒體上分享平日為多間學校擔任分享嘉賓，但對拔臣小學的學生表演難以忘懷，現場熱烈氣氛及學生投入感使她非常感動，感受到學校由校長、教師以至家長都對學生充滿濃濃的愛，實屬出於上帝對學校的恩典，豐盛學生的生命。
 
重視多元活動擴展學習經歷

學校各學科組織舉辦跳出課室的多元學習活動，有中普日、英語日、數理日、主題學習周、閱讀日、運動會、體育跨學科遊戲日等，在非常規課堂模式的運作下、將堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、誠信、關愛、守法和同理心等正面的價值觀和態度，以自然有機的方式，讓學生透過不同的活動，將學習所得連繫起來，在成長中陶鑄學生優良的品德和行為，讓學生長大後，皆可藉著正面的價值觀以積極、勇敢、樂觀及永不放棄的態度面對所有挑戰與困難 。

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