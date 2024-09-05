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打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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天文台預測周四下午後，或發出更高風球。

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】天文台表示，超強颱風「摩羯」發展成熟，天文台在今日（5日）下午6時20分發出八號東北烈風或暴風信號，至少維持至明日（6日）正午12時。天文台指，本港離岸及高地間中吹暴風，摩羯正於香港西南面掠過。另外，晚上9時30分一度發出黃雨警告，於午夜前取消。

截至晚上10時，消防處及政府1823電話中心分別收到10宗及6宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。

今日（6日）凌晨12時，超強颱風摩羯集結在香港之西南偏南約340公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。

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與超強颱風摩羯相關的烈風區正影響本港及珠江口一帶，離岸及高地間中達暴風程度。

按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，將在今早（６日）最接近本港，摩羯今早將與本港距離維持約300公里，八號烈風或暴風信號會至少維持至今日正午十二時。天文台預測，今日有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台周四（５日）晚上11時的風暴路徑圖。

午夜12時，在過去一小時，大美督、長洲及赤柱分別錄得的最高持續風速為每小時70、53及45公里，最高陣風分別超過每小時94、74及79公里。

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天文台表示，摩羯會在今明兩日橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。受其影響，周五（６日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。隨著摩羯遠離及減弱，下周初廣東沿岸驟雨逐漸減少。

天文台九天天氣預測

展望星期六（７日）風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定，初時雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。隨後一兩日驟雨逐漸減少。

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