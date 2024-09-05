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打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　黃雨警告生效雷雨帶將襲港

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發布時間： 3 小時前

最後更新： 25 分鐘前

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天文台預測周四下午後，或發出更高風球。

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】天文台表示，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，離岸及高地間中吹烈風。天文台在今日（5日）下午6時20分發出八號東北烈風或暴風信，至少維持至明日（6日）正午12時。另外，天文台於晚上9時30分發出黃雨警告。

截至晚上10時，消防處及政府1823電話中心分別收到10宗及6宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。

今日（５日）晚上8時，超強颱風摩羯集結在香港以南約330公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。

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按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，將在明早（６日）最接近本港，在明早於本港西南300公里左右掠過。 預料與摩羯相關的烈風區在今晚至明早影響珠江口一帶。與摩羯相關的強雨帶會逐漸影響本港。明日有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及昂坪分別錄得的最高持續風速為每小時81、73及67公里，最高陣風分別超過每小時91、92及99公里。

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本港今日天氣預測，吹清勁至強風程度東至東北風，稍後風勢進一步增強，達烈風程度。大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

天文台九天天氣預測

展望星期五風勢頗大，初時達烈風程度。有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。星期六風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定。隨後一兩日驟雨逐漸減少。

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