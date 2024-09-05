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打風｜摩羯移近進一步增強　天文台下午6時20分改發八號風球

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

天文台預測周四下午後，或發出更高風球。

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】天文台表示，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，高地間中吹烈風。

按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。

天文台 本周三（4/9） 晚上11時颱風路徑。

與摩羯相關的強雨帶會在今日稍後逐漸影響本港。明日有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時51、51及50公里，最高陣風分別超過每小時60、69及76公里。

本港今日天氣預測，吹清勁至強風程度東至東北風，稍後風勢進一步增強，達烈風程度。大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

天文台九天天氣預測

展望星期五風勢頗大，初時達烈風程度。有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。星期六風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定。隨後一兩日驟雨逐漸減少。

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