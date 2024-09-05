打風｜摩羯移近進一步增強　天文台或下午至晚上改發8號風球

▲ 天文台預測周四下午後，或發出更高風球。

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】天文台昨（4日）傍晚6時40分，改發三號強風信號。天文台預測，強颱風「摩羯」會在未來一兩日橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶並進一步增強。

今日（5日）凌晨4時，摩羯位於香港之東南偏南約410公里，中心附近最高持續風速為每小時175公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過南海北部，並繼續增強。

▲ 天文台 本周三（4/9） 晚上11時颱風路徑。

按照目前預測路徑，摩羯將在明早進入本港400公里範圍。

天文台表示，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動並繼續增強，與其相關的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸海域。天文台指，本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會至少維持至今日（5日）正午12時。

天文台指，若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料今日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在今日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。天文台又提醒，海面會有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

本港今日天氣預測，吹清勁至強風程度東至東北風，離岸及高地稍後達烈風程度。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，今日稍後雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。氣溫介乎27至30度。

▲ 天文台九天天氣預測

展望星期五風勢頗大，部分地區間中達烈風程度，有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。周末期間風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定，至下周初驟雨逐漸減少。

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