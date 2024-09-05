  • 30°C
香港時間：202495日 (四) 07:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打風｜摩羯移近進一步增強　天文台或下午至晚上改發8號風球

社會

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

天文台預測周四下午後，或發出更高風球。

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】天文台昨（4日）傍晚6時40分，改發三號強風信號。天文台預測，強颱風「摩羯」會在未來一兩日橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶並進一步增強。

今日（5日）凌晨4時，摩羯位於香港之東南偏南約410公里，中心附近最高持續風速為每小時175公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過南海北部，並繼續增強。

天文台 本周三（4/9） 晚上11時颱風路徑。

按照目前預測路徑，摩羯將在明早進入本港400公里範圍。

天文台表示，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動並繼續增強，與其相關的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸海域。天文台指，本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會至少維持至今日（5日）正午12時。

天文台指，若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料今日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在今日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。天文台又提醒，海面會有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

本港今日天氣預測，吹清勁至強風程度東至東北風，離岸及高地稍後達烈風程度。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，今日稍後雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。氣溫介乎27至30度。

天文台九天天氣預測

展望星期五風勢頗大，部分地區間中達烈風程度，有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。周末期間風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定，至下周初驟雨逐漸減少。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

天氣 香港 天文台 颱風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
颱風摩羯︱「摩羯」來襲2情況或掛8號波　專家拆解「開冷氣會著火」迷思教安全守則
颱風摩羯︱「摩羯」來襲2情況或掛8號波　專家拆解「開冷氣會著火」迷思教安全守則
摩羯風球｜天文台考慮今晚6至9時改發3號風球 「魔羯」料周五增強成超強颱風掛8號風球視乎兩條件
摩羯風球｜天文台考慮今晚6至9時改發3號風球 「魔羯」料周五增強成超強颱風掛8號風球視乎兩條件
急症室最長等候時間（09月05日 時間04:05）
急症室最長等候時間（09月05日 時間04:05）
颱風摩羯｜摩羯風力增強今考慮掛3號風球　必讀幼稚園/中小學打風暴雨返學指引
颱風摩羯｜摩羯風力增強今考慮掛3號風球　必讀幼稚園/中小學打風暴雨返學指引