黎瑞恩等足5年成功開演唱會　戲曲中心拍海報表達感恩

▲ 《V Union恩賞．演唱會2024》

一連兩場的黎瑞恩《V Union恩賞．演唱會2024》，將於10月19至20日在西九文化區戲曲中心大劇院舉行，實現一人有一個夢想！

在2019年，黎瑞恩那時正在如火如荼地籌備演唱會，開始做海報設計、計劃演唱會歌單等等，豈料卻遇上疫情，令這個演唱會計劃擱置。黎瑞恩跟樂迷一樣，足足等待了五年時間，今次必定要把握機會跟大家V Union(=Re Union)重聚，而且歌迷可以盡情地欣賞她的音樂作品。

這次演唱會海報拍攝特意取景在演唱會場地戲曲中心，非常有意義，令黎瑞恩倍感珍貴。

一切源於感恩

黎瑞恩分享道：「這次演唱會的籌備經歷充滿挑戰與興奮！從得知要開演唱會到演出當日，我們只有三個月的時間，但我希望能在有限的時間裏實現無限的可能性，並做到最佳的配對，帶給大家無與倫比的音樂體驗。整個製作團隊中的每一位成員都是我特別挑選的，目的是希望能夠激發出一些全新的火花，讓演出充滿活力與創意。」

她請到著名設計師陳華國設計一系列的舞台服飾，讓演出更具視覺衝擊力，在音樂方面，邀請了杜自持擔任音樂總監，確保演出能夠呈現出最佳的音樂效果。

這次演唱會的主題，一切都源自兩個字——感恩，稱：「我花了很多時間和心思與監製一起寫下這份rundown，包括感恩欣賞、感恩傳承，還有感恩一路走來的陪伴，共賞人生的每一刻。這份情感是我演出背後最深的動力。此外，我希望能夠帶給我的粉絲一些特別的禮物，選擇一些他們真的喜歡的歌曲，甚至是那些聽到就會馬上認得的旋律。這次演唱會不僅是音樂的分享，更是我們彼此之間情感的交流，讓每位朋友都能感受到那份熟悉的喜悅與感動！」

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