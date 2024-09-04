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法證先鋒VI丨蔣祖曼為角色激減15磅　Joman練成馬甲線以8字分享心得

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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蔣祖曼分享Keep fit心得。

近日熱播中的TVB劇集《法證先鋒VI倖存者的救贖》，昨晚（9月3日）一集，井Sir（袁偉豪飾）等人雖仍未調查出水晶燈殺人事件幕後主腦，但深知自己才是兇手真正目標的Nana（蔣祖曼飾）早已認定是李王愛蓮（林漪娸飾）所為，遂召開記招隔空向李太宣戰。

劇中，Joman與漪娸姐有不少衝突場面，由於二人同為好戲之人及霸氣十足，故每場VS戲均甚有睇頭兼戲味十足。

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首度與林漪娸合作

談到與老戲骨漪娸姐高手過招鬥氣場，首度與漪娸姐合作的Joman笑言起初好驚，但經過數次交手後即愛上漪娸姐：「原來佢表面睇雖然好嚴肅，但實際係超Nice超專業，雖然我同佢係拍攝時先見面，但因為佢好溫柔、好親切，所以大家一嚟就有研究劇本同係咁交流。我記得有場佢情緒起伏都幾大嘅戲，但無論係近鏡定只係背對鏡頭主力畀戲我，佢每次都可以好精準咁拿捏到個情緒，真係好佩服，我好鍾意漪娸姐呀！」

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演名模身形弗爆

Joman是次飾演的Nana頗為立體，除要不時展露作為國際超模的霸氣及型格面外，又要偶爾展現驚青、冒失及佻皮面，勁有發揮。

而且，由於她今次演國際名模，身形上務必有一定的苗條，因此本身已是瘦底的Joman為角色更在短時間內激減15磅，她曾受訪表示：「我一接咗部劇第一樣嘢係減肥，因為至少外形都要說服到觀眾係Model先，所以唔可以畀自己有多餘嘅肥肉。」

前晚（2日）她穿上的露腰裝，不但展現超幼蛇腰，馬甲線亦是清晰可見，身形弗到爆！

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為角色激減15磅

Joman受訪時坦言開拍前沒有為角色刻意操線條，反而有Keep住節食和運動去維持角色所需的瘦削身形：「當時除咗停晒所有澱粉質同糖，都有做吓HIIT或者帶氧運動同拉筋，我嗰時開工喺酒店有預備到一Set啞鈴。」她更分享八字Keep弗真言：「總之要保持體態，都係要『管住個嘴，邁開雙腿』。」

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