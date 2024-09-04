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前Chloe設計師出任UNIQLO創作總監　9月6日UNIQLO:C系列上架首次有男裝

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

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男：連帽大衣$899、衞衣$249、褲$299、波鞋$399。女：雙面織紋大衣$899、恤衫$299、圓領短身針織上衣$399、褲$299、波鞋$399。（圖片品牌提供）

要經營一盤時裝生意，新鮮感很重要，就算你是世界上最暢銷的品牌，亦不時要為消費者帶來新意，UNIQLO亦不例外，不時找來著名的時裝設計師作客席設計，今個星期五上架的系列就再次找來曾經執掌Chloe和Givenchy，並剛宣布成為UNIQLO創作總監的Clare Waight Keller操刀UNIQLO：C系列，雖然不是首次夥拍UNIQLO，但推出男裝還是首次呢﹗

Pufftech外套$699、圓領短身針織上衣$399、恤衫$299、百褶裙$299、鞋$299）（圖片品牌提供）

縱使不少人都說fast fashion與高級時裝品牌的合作已開到荼蘼，看看近年這方面的始作俑者H&M的聯乘系列看似無以為繼，大家都會就懂得可以用大勢已去來形容，可是有趣的是當來自日本的UNIQLO沿用這種噱頭的時候，大家就彷彿會被看高一線似的，最重要的原因大概就是對「日本出品」有著信心保證，而且定價價廉物美，同時又做到品質尚算不俗，難怪多年下來，由Jil Sander操刀的 +J系列，到今天由Clare Waight Keller負責的UNIQLO：C系列，都有不少支持者。

點擊圖片放大
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由Clare Waight Keller設計的UNIQLO：C系列，最早出現於去年9月，當時已經被不少人認為是接替Jil Sander設計 +J系列而生。的確，在簡約的氛圍下，有這說法亦無可厚非，看看簡單的V領cashmere冷衫、HEATTECH混紡cashmere樽領冷衫等，都是簡單得如白開水般的基本設計，有所不同的是Clare Waight Keller把玩服裝線條和輪廓，例如前者變得是寬鬆。

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至於首次推出的男裝，包括柔軟的羊毛混紡雙面大衣、刻意造出抓皺處理的牛仔褲和寬鬆版型的恤衫等，9月6日正式上架，你可以說是驚喜欠奉，但這不就是真正用於生活的服裝嗎？

產品查詢：2577 5811
備註：該系列只在銅鑼灣利舞臺旗艦店、海港城店有售

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