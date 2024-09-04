上訴得直｜《頭條新聞》涉辱警司法覆核上訴　上訴庭裁定工會部分上訴得直

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已停播的港台節目《頭條新聞》於2020年2月播出的一集，被投訴涉侮辱警方，通訊事務管理局裁定投訴成立，向港台發出警告，港台工會連同記協提司法覆核要求推翻通訊局的決定，高院原訟庭裁定工會部份勝訴。雙方其後再提出上訴，上訴庭今（4日）頒下裁決，裁定工會部分上訴得直。判詞指「驚方訊息」環節的戲劇化諷刺，是基於警方的抗疫工作及公眾不滿，而不是基於警察的社會地位作出侮辱。遂下令擱置通訊局的警告。

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案件由首席法官潘兆初、上訴庭副庭長關淑馨及上訴庭法官區慶祥審理。通訊事務管理局由資深大律師陳樂信代表。香港電台節目製作人員工會和香港記協則由大律師譚俊傑代表。

原審法官周家明的裁決指，《頭條新聞》屬於個人意見節目，須遵守《電視節目守則》。在節目的「無品芝麻官」環節中，主持指「醫生呀，你唔夠口罩就早啲出聲吖嘛，衙差就大把有得剩」，法官裁定無違反《電視節目守則》；而在「驚方訊息」環節中，由王喜飾演的「忠勇毅」裹上垃圾袋由垃圾桶冒出，稱「依家仲取消徒步巡邏，唔使行咇，將當值時暴露喺空氣中嘅機會，減到近乎零呀！」一部分，則被裁定違反《守則》。

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