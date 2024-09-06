  • 28°C
香港時間：202496日 (五) 17:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凍齡秘密｜60歲醫生外表超年輕　分享3大凍齡術：這鐘數後斷食

保健美顏

發布時間： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

60歲醫生分享3大凍齡術，自揭一個鐘數後會斷食。

【抗衰老／抗老／細胞年齡／逆齡／凍齡／童顏】要保持年輕，不一定要靠醫美！60歲台灣名醫劉博仁近日公開其身體年齡，比實際年齡年輕6歲之多。多年來，劉博仁之所以能保持年輕，原來是靠這3招打造不老體質，成功凍齡保持「童顏」！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險 醫生拆解3大留疤成因+治療方法

台灣營養功能醫學專家劉博仁在《健康云之道》公開其身體年齡，比實際年齡小6歲之多。健康主播鄭凱云請教他減齡之道，劉博仁指出老化重點在於延長基因染色體的「端粒」。他解釋，近年談到長壽必定會提到「端粒」，皆因端粒是用來保護染色體。端粒自人出生後會有一定長度，隨著年齡遞增，端粒會慢慢縮短。曾經有學者研究指出，人一生端粒會分裂120次，就會完全消耗，等同於生命的終點。故此，延長端粒長度就能夠讓身體保持年輕。

端粒長度決定身體年齡

抗衰老的重點在於端粒縮短的速度不超過實際年齡。劉博仁以自己做例子，他實際年齡60歲，若端粒年齡是70歲的話，就代表身體老化太快，然而他曾做端粒測試年齡，結果顯示他端粒年齡只有54歲，比實際年齡小6歲之多。健康主播鄭凱云亦表示，與劉醫生認識多年，的確發現他外表依然如初，保持「童顏」。

點擊圖片放大
+12
+11

抗衰老的生活和飲食上有甚麼宜忌？劉博仁提出4大飲食地雷加速身體老化，及3招保持年輕，亦公開自己的生活飲食習慣供大家參考。他強調，維持身體健康要適可而止。他曾經有個病人每天在健身室運動6小時，做身體檢查時發現體內自由基很高，端粒反而在恆常劇烈運動後縮短。

4大飲食地雷

3招保持年輕

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 健康養生 養生 運動 醫生 凍齡 健身 台灣

最高瀏覽

打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
打風｜八號風球至少維持至明日正午12時　摩羯正於香港西南面掠過
超市大搜查｜46款含重金屬12款驗出致癌物　消委會推薦20款安全罐頭魚
超市大搜查｜46款含重金屬12款驗出致癌物　消委會推薦20款安全罐頭魚
打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
打風交通｜巴士落波後恢復服務　港鐵加密班次
急症室最長等候時間（09月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月06日 時間12:05）
打風機場｜港航再取消兩航班　大灣區航空十多航班改期
打風機場｜港航再取消兩航班　大灣區航空十多航班改期