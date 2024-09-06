凍齡秘密｜60歲醫生外表超年輕　分享3大凍齡術：這鐘數後斷食

▲ 60歲醫生分享3大凍齡術，自揭一個鐘數後會斷食。

【抗衰老／抗老／細胞年齡／逆齡／凍齡／童顏】要保持年輕，不一定要靠醫美！60歲台灣名醫劉博仁近日公開其身體年齡，比實際年齡年輕6歲之多。多年來，劉博仁之所以能保持年輕，原來是靠這3招打造不老體質，成功凍齡保持「童顏」！

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台灣營養功能醫學專家劉博仁在《健康云之道》公開其身體年齡，比實際年齡小6歲之多。健康主播鄭凱云請教他減齡之道，劉博仁指出老化重點在於延長基因染色體的「端粒」。他解釋，近年談到長壽必定會提到「端粒」，皆因端粒是用來保護染色體。端粒自人出生後會有一定長度，隨著年齡遞增，端粒會慢慢縮短。曾經有學者研究指出，人一生端粒會分裂120次，就會完全消耗，等同於生命的終點。故此，延長端粒長度就能夠讓身體保持年輕。

端粒長度決定身體年齡

抗衰老的重點在於端粒縮短的速度不超過實際年齡。劉博仁以自己做例子，他實際年齡60歲，若端粒年齡是70歲的話，就代表身體老化太快，然而他曾做端粒測試年齡，結果顯示他端粒年齡只有54歲，比實際年齡小6歲之多。健康主播鄭凱云亦表示，與劉醫生認識多年，的確發現他外表依然如初，保持「童顏」。

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抗衰老的生活和飲食上有甚麼宜忌？劉博仁提出4大飲食地雷加速身體老化，及3招保持年輕，亦公開自己的生活飲食習慣供大家參考。他強調，維持身體健康要適可而止。他曾經有個病人每天在健身室運動6小時，做身體檢查時發現體內自由基很高，端粒反而在恆常劇烈運動後縮短。

4大飲食地雷













3招保持年輕



















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