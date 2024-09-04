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誤殺丈夫｜七旬精神分裂婦涉斬死丈夫　認誤殺罪還押至9.30判刑

社會

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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被告於高等法院承認1項誤殺罪。（資料圖片）

患有精神分裂症的77歲主婦涉於2021年2月，趁丈夫睡覺時揮刀斬他，丈夫身中多刀後制服妻子，並要求女兒報警，丈夫送院後證實死亡。婦人今（4日）於高等法院承認1項誤殺罪，案情指，被告於1986年被診斷有妄想型精神分裂症，被告在警誡下稱因劉有情婦而砍他。法官將案件押後至9月30日求情及判刑，以索取精神科報告，其間被告還押小欖精神病治療中心。

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印尼籍被告劉秀珍（現年77歲，報稱主婦），被控於2021年2月25日，在葵涌麗瑤邨貴瑤樓一單位內非法殺死劉子球。控方庭上透露，被告於1977年來港後與劉結婚，婚後單下一子一女，被告過往沒有刑事紀錄。

案情指，被告於1986年被診斷有妄想型精神分裂症，至2001年曾復發送院，其後每隔數月覆診。案發時與劉及女兒同住涉案單位。至2020年8月，被告開始懷疑劉有外遇，兩人經常爭執，劉於案發前曾搬出涉案單位，以避免衝突。

至2021年2月24日，當時劉已搬回涉案單位，當時被告、劉及女兒一同共進晚餐，女兒於2月25日凌晨1點許上床睡覺，至凌晨4時許，女兒聽到劉呼叫，並要求報警。女兒其後發現劉身上沾滿鮮血，於地上制服劉，並稱遭被告砍傷。

女兒隨後取來毛巾讓劉按住傷口，再與劉一同制止被告，等候警方到場。警員約10分鐘後到達單位，劉聲稱被告趁他睡覺時用刀砍他。救護員及後到場，發現劉後腦有約10厘米傷口，即時進行急救，惟劉開始反應緩慢，最終於瑪嘉烈醫院離世。被告當場被捕，在警誡下稱因劉有情婦而砍他。

解剖報告顯示，劉身體多處受傷，包括臉部左側有3道8.5至9.5厘米的傷口等，傷口與31厘米刀具脗合，死因為頭部被砍傷，以致大量出血。

被告其後還押至小欖精神病治療中心，精神科報告顯示，精神科醫生同意被告早前被診斷有妄想型精神分裂症，又指被告案發時有抑鬱及偏執型人格等。當時被告或幻想劉與1名寡婦有染，大大降低自我控制能力。

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