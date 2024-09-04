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校長專欄丨「為甚麼我要努力讀書？」　愛官校長：讓自己有選擇人生的方法

升學教育

發布時間： 50 分鐘前

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不少孩子都有「為甚麼我一定要努力讀書」的疑問，愛官校長直言，努力讀書是希望孩子長大後有選擇的權利。(有關學校提供)

九月，新學年的開始，街上再次出現一群又一群穿著整齊校服的小學生。有小學生在電視新聞訪問中直認抄功課，有小學生則祈求今年飯盒會好味一點，答案形形色色，逗人歡喜，但他們都很誠實，很可愛，有一顆純真的心。

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回想自己的小學雞年代，自己成績不高，苦讀無用。每年開學前一天都會問父母為甚麼我一定要努力讀書。父母默然一笑，只是淡然回答：「你長大後就會知道。」長大後，兒子竟然問了同一道問題。過了半生，有了經歷，認真思考，我這樣回答：

「父母想你認真讀書，並不是想你和別人比成績，比實力。你也不用去爭取全班第一、全級第一。父母只希望你能對自己有要求，一次比一次進步。父母只希望你努力讀書，長大後有選擇的權利。不用在吃飯時，要看看自己口袋有沒有足夠的錢，愛吃甚麼都行；不用在說話時，要看別人面色，可以發表自己的見解。在沒有父母照顧你的時候，你能有權力去選擇自己喜歡的事業，過著有意義的生活，擁有自由時間的工作，可以有尊嚴地過活。努力讀書不單是你作為一個學生應盡的本份，也是你選擇自己人生的一種方法。隨著資訊時代的一日千里，父母已沒有你那麼聰明；隨著年華流走，父母也沒有你那麼年青，那麼有活力，更沒有你這麼幸福，因為父母會用盡一切去愛護你，養育你。父母唯一可以做的就是支持你、陪著你走一段人生路。加油！加油！」

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書本、功課只是一個載體，老師會透過兩者，教導大家要每時每刻認真學習；要真誠待人，尊重每位同學和老師；要好好把握每一個機會去表現自己的才華；要堅持不懈，每天抽時間溫習和閱讀課外好書；要好好鍛鍊自己的身體，擁有健康的體魄。大家雖然讀的是書，但是學的是做人的道理，待人的態度。考試中最珍貴的不是分數，而是看到自己的努力得到認同，知道自己的學習難點，然後動動腦筋去解決，去改善。開學，大家放完暑假回校適應新的課室、新的老師、新的同學，確實有一點不容易，不過請大家緊記爸爸媽媽、校長、老師、姨姨們都愛錫你們，隨時可以與我們分享你每天在校園的苦與樂。我謹代表全校教職員，祝願你們每天都可以開開心心上課，也祝願家長們每天都可以快快樂樂地與子女暢談學校趣事。共勉之。

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撰文 : 崔家祥校長 愛秩序灣官立小學

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