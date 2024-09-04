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生仔偏方｜傳山姆礦泉水是「生仔神器」　網民瘋搶求男胎：半年前開始飲

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 58 分鐘前

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山姆礦泉水被封「生仔神器」，網民瘋搶求男胎，官方回應「只是普通礦泉水」。

【北上攻略/山姆超市/弱鹼性天然礦泉水/生仔水/生仔偏方/北上消費】北上購物成熱潮，不少港媽都會到山姆超市掃貨，近日山姆一款弱鹼性天然礦泉水於網上爆紅，原因被指飲用後可以確保「生仔唔生女」、「爸爸飲用功效更佳」，更被網民封為「生仔水」。相關傳聞引來大批市民搶購，山姆會員商店就咁樣回應！

生仔偏方｜傳山姆礦泉水是「生仔水」

綜合內地傳媒報道，有坊間傳聞指，決定嬰兒性別的Y染色體精子被認為在鹼性環境中更為活躍，因此，鹼性食物就被指「生仔偏方」。雖然透過礦泉水可以影響嬰兒性別的說法看似荒謬，但有關說法被廣傳後，相關產品衝上熱賣榜第2位，部分希望「生仔」的父母將購買該款礦泉水的相片分享至社交平台，並附上「接男寶」標籤，甚至有人聲稱在飲用後確實誕下了男嬰。

另外，有人認為該款礦泉水對降尿酸或中和胃酸有明顯效用，甚至有人指要提前半年開始飲「生仔水」，不過也有人表示該說法屬營銷手段，不解為何會有人相信這種無稽之談。

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生仔偏方｜山姆回應屬「普通礦泉水」無科學根據

報道指，該產品由巴馬百年食品飲料有限公司生產，源於廣西巴馬縣長壽山。山姆超市對事件回應指「生仔水」說法欠缺科學根據，並強調該礦泉水為普通礦泉水，現時也沒有出現斷貨情況。礦泉水生產商也有留意到相關傳聞，指「生仔水」並無科學根據，公司也沒有以此作宣傳手段。

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去年9月，深圳衛健委曾發文闢謠，提醒公眾切勿相信「鹼性體質較易生兒子」的說法。有專家「酸鹼體質」是偽概念，不論吃鹼性食物，還是用鹼性液體沖洗陰道，皆無法影響嬰兒性別。

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