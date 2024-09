女神歸位丨苟芸慧穿吊帶裙輕晒事業線　瘦身不瘦胸女神重回顏值巔峰

▲ 女神苟芸慧重回顏值巔峰。

2009年華姐冠軍苟芸慧,早年因患上甲狀腺疾病致身型暴漲,高峰期達至170磅,顏值超班的苟芸慧身型時肥時瘦,惟去年苟芸慧進行生酮飲食減肥法,成功瘦了一個碼。

網民大讚女神完美

苟芸慧昨日 (9月3日)於社交網上載新相兼寫道:「Change the world by being yourself,8月和許多朋友們,前輩們聊天,受益良多,9月來點實在的,朝著目標一步一步前進。」

只見身穿粉紅色吊帶裙的她輕晒事業線,重現瓜子臉,腰肢比前纖瘦,女神歸位獲網民大讚:「美人出巡!」、「漂亮有氣質,魅力無法擋」以及「完美」。

早前跟朋友旅行的苟芸慧分享於花海拍攝的美照,穿白色連裙子的她大晒事業線,無論外貌跟身材都超吸睛。

除了靠生酮飲食減肥法,苟芸慧平日愛跳Zumba,這是一種結合健身操和拉丁舞的運動,燃脂效果十分明顯。

