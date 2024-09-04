  • 33°C
香港時間：202494日 (三) 15:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女神歸位丨苟芸慧穿吊帶裙輕晒事業線　瘦身不瘦胸女神重回顏值巔峰

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

女神苟芸慧重回顏值巔峰。

2009年華姐冠軍苟芸慧，早年因患上甲狀腺疾病致身型暴漲，高峰期達至170磅，顏值超班的苟芸慧身型時肥時瘦，惟去年苟芸慧進行生酮飲食減肥法，成功瘦了一個碼。

網民大讚女神完美

苟芸慧昨日 （9月3日）於社交網上載新相兼寫道：「Change the world by being yourself，8月和許多朋友們，前輩們聊天，受益良多，9月來點實在的，朝著目標一步一步前進。」

只見身穿粉紅色吊帶裙的她輕晒事業線，重現瓜子臉，腰肢比前纖瘦，女神歸位獲網民大讚：「美人出巡！」、「漂亮有氣質，魅力無法擋」以及「完美」。

【女神歸位】苟芸慧神隱3個月近況曝光　苟姑娘戴8卡巨鑽證與老公情未變

點擊圖片放大
+11
+10

早前跟朋友旅行的苟芸慧分享於花海拍攝的美照，穿白色連裙子的她大晒事業線，無論外貌跟身材都超吸睛。

除了靠生酮飲食減肥法，苟芸慧平日愛跳Zumba，這是一種結合健身操和拉丁舞的運動，燃脂效果十分明顯。

【明星減肥】苟芸慧獲讚清減不少　苟姑娘靠生酮飲減肥法重現V字臉

點擊圖片放大
+14
+13

最新影片推介：戴祖儀專訪

專題影片
戴祖儀入行7年恨攞獎 坦言：不貪心暫時想拎飛躍

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

宅男女神丨關嘉敏30歲生日晒水着派福利　預告有驚喜送粉絲【多圖】
12:13 2024/08/26
宅男女神丨關嘉敏30歲生日晒水着派福利　預告有驚喜送粉絲【多圖】
宅男女神｜陳自瑤保養得宜身材零走樣　「靚媽天花板」生日派福利【多圖】
17:41 2024/08/27
宅男女神｜陳自瑤保養得宜身材零走樣　「靚媽天花板」生日派福利【多圖】
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
20:11 2024/08/29
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
宅男女神丨陳婉衡船P派福利大腿內側成焦點　分享三個動作操出人魚線【多圖】
16:22 2024/08/31
宅男女神丨陳婉衡船P派福利大腿內側成焦點　分享三個動作操出人魚線【多圖】
東張女神X香港小姐丨陳懿德肯學肯搏　性感傻大姐德德晚裝派福利【多圖】
19:09 2024/09/01
東張女神X香港小姐丨陳懿德肯學肯搏　性感傻大姐德德晚裝派福利【多圖】

你可能感興趣

宅男女神丨關嘉敏30歲生日晒水着派福利　預告有驚喜送粉絲【多圖】
12:13 2024/08/26
宅男女神丨關嘉敏30歲生日晒水着派福利　預告有驚喜送粉絲【多圖】
宅男女神｜陳自瑤保養得宜身材零走樣　「靚媽天花板」生日派福利【多圖】
17:41 2024/08/27
宅男女神｜陳自瑤保養得宜身材零走樣　「靚媽天花板」生日派福利【多圖】
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
20:11 2024/08/29
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
苟芸慧 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 減肥

最高瀏覽

打風│熱帶氣旋摩羯距港逾400公里　天文台料周三中午後或發3號波
打風│熱帶氣旋摩羯距港逾400公里　天文台料周三中午後或發3號波
打風｜天文台傍晚掛3號波　評估周四下午後或掛八號
打風｜天文台傍晚掛3號波　評估周四下午後或掛八號
摩羯風球｜天文台考慮今晚6至9時改發3號風球 「魔羯」料周五增強成超強颱風掛8號風球視乎兩條件
摩羯風球｜天文台考慮今晚6至9時改發3號風球 「魔羯」料周五增強成超強颱風掛8號風球視乎兩條件
大腸癌｜排便習慣出現「3大改變」　醫生警示：恐是大腸癌
大腸癌｜排便習慣出現「3大改變」　醫生警示：恐是大腸癌
急症室最長等候時間（09月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月04日 時間12:05）