女神歸位丨苟芸慧穿吊帶裙輕晒事業線　瘦身不瘦胸女神重回顏值巔峰

▲ 女神苟芸慧重回顏值巔峰。

2009年華姐冠軍苟芸慧，早年因患上甲狀腺疾病致身型暴漲，高峰期達至170磅，顏值超班的苟芸慧身型時肥時瘦，惟去年苟芸慧進行生酮飲食減肥法，成功瘦了一個碼。

網民大讚女神完美

苟芸慧昨日 （9月3日）於社交網上載新相兼寫道：「Change the world by being yourself，8月和許多朋友們，前輩們聊天，受益良多，9月來點實在的，朝著目標一步一步前進。」

只見身穿粉紅色吊帶裙的她輕晒事業線，重現瓜子臉，腰肢比前纖瘦，女神歸位獲網民大讚：「美人出巡！」、「漂亮有氣質，魅力無法擋」以及「完美」。

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早前跟朋友旅行的苟芸慧分享於花海拍攝的美照，穿白色連裙子的她大晒事業線，無論外貌跟身材都超吸睛。

除了靠生酮飲食減肥法，苟芸慧平日愛跳Zumba，這是一種結合健身操和拉丁舞的運動，燃脂效果十分明顯。

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