颱風摩羯｜打風必做9項家居防風措施　玻璃窗貼膠紙1情況切忌開冷氣

▲ 颱風摩羯殺到來了！大家謹記要做足家居防風措施！

【打風/颱風/摩羯/天文台/家居防風措施】摩羯殺到！已升格颱風的「摩羯」逐漸靠近本港，1號戒備信號現正生效，天文台提醒市民注意離岸海域可能有強風。天文台又表示，按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，會考慮在晚上6時至9時之間改發3號強風信號。颱風來襲，當然要留在安全的地方，縱使留在安全的家中，也切忌掉以輕心，家居防風措施要做足，TOPick綜合天文台、房協、消防處及中電均提供資料，整合出9大家居防風措施，讓大家提前做好準備。

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家居防風措施1｜玻璃窗貼膠紙

2018年超強颱風「山竹」襲港，當年全港滿目瘡痍，將軍澳日出康城一個單位的主人房窗戶，更被強風吹致爆裂，相當危險。天文台提醒市民，要用膠紙條貼在當風的大玻璃窗上，這樣做可以增加窗戶的強度，萬一玻璃破裂，亦可以減少它突然爆破的危機，藉以減少損傷。

家居防風措施2｜遠離當風門窗

天文台提醒，居民不要在寓所當風門窗附近站立，預早選定屋內一個安全地方，以防玻璃萬一破裂時可以躲避，因強風下門窗玻璃會承受壓力，如再被物件撞擊容易破裂，造成危險。

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家居防風措施3｜鎖緊門窗

根據天文台資料，在8號烈風或暴風信號生效時，應將門窗鎖緊，若有橫閂亦要加上。如果樓宇單位因裝有鐵閘而將木門打開，有機會產生對流，令玻璃變得無法承受外面的強風而爆裂，故一定要緊鎖所有門窗。

家居防風措施4｜遠離破裂玻璃

消防處提醒，如果窗門玻璃爆裂，市民應遠離，不要急於清理，因為碎裂的玻璃帶有尖銳的碎片，有機會對人身安全造成威脅，更不要嘗試在強風下自行處理，以免發生危險，應立即關上房門及大門，並致電999求救。

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家居防風措施5｜勿嘗試修補破裂窗戶

如果窗戶破裂，切勿使用不牢固的物體來遮蔽破裂的窗戶，例如木板或書架等，因為它們可能無法承受風力，導致進一步的破損和危險。

家居防風措施6｜提前搬走易被吹倒的物品

提前將所有容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，包括花盆、傢俱、廣告牌等物品，例如家居有露台的話，可預先將花盆搬進室內。

家居防風措施7｜清理排水系統防止水浸

消防處提醒，市民應清理排水系統，清除堵塞物，尤其留意露台去水位是否暢通，避免積水而引致水浸問題，同時亦要備妥防水工具，例如橡膠膠靴和防水塑料袋，以保護重要物品。

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家居防風措施8｜勿開啟當風位冷氣機

中電提醒， 強風有機會令冷氣機反方向運轉，導致摩打與強風鬥力，因此應關掉當風位置的冷氣機，否則冷氣機摩打可能會損壞，甚至過熱起火，引致意外發生。

家居防風措施9｜勿在打風期間檢查水浸車輛

消防處提醒，即使停放在停車場的車輛被水淹浸，也不要在打風期間冒險前往檢查或將車輛移離，這樣做反而容易造成意外發生，應要在打風過後，安全情況下才去採用善後措施。

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