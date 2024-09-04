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高血脂｜血脂過高不踫油 40歲女反惹1病慘坐輪椅 專家揭原因

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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台灣一名40歲女子因為高血脂而不敢攝取油分，結果患上1病導致走路時跌倒骨折。

【高血脂／飲食控制／降血脂／油脂／油分／肉類／堅果／力弱症／肌少症】不少人都對油脂有誤解，認為攝取油分必定會導致肥胖甚至高血脂，但其實適量補充好的油脂能有效維持身體健康。台灣有營養師分享病例，指一名40歲女子因血脂過高而進行飲食控制、不敢吃油，結果反而患上1病，某次走路時跌倒更因此導致骨折，需要坐輪椅行動。

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台灣營養師張家榕在節目《醫師好辣》中分享病例，表示該名女子在接受健康檢查時發現自己血脂過高，為了避免情況發展至需要服藥控制的階段，於是開始積極控制自己的飲食。不料進行一段時間後，女子某次走路時跌倒竟發生骨折，結果導致只能以輪椅代步。

她進一步了解情況才發現，原來女子誤以為不吃油便能防止血脂變高，甚至連紅肉也不碰、幾乎不吃肉，結果導致蛋白質和熱量攝取不足，再加上本身長期久坐不動，使肌肉流失速度比其他人更加快，最後因走路跌倒而骨折，被診斷患上「力弱症」。

甚麼是力弱症？張家榕就解釋，力弱症其實是肌少症的前期，雖然不及後者嚴重，但身體會因為肌肉流失而比較無力，跌倒後因為缺乏足夠的肌肉來保護骨頭，從而增加骨折的風險。

那麼問題又該如何改善？張家榕就表示，其實攝取適量的好油能夠幫助身體排出壞油，因此市民無需過度害怕油脂。她之後為女子提供三餐菜單上的建議，例如早上可吃全麥麵包搭配牛油果殺律醬或牛油果奶，午餐可以吃鯖魚或三文魚，攝取豐富的Omega-3油脂；如果下午嘴饞的話，不妨吃一些原味堅果，而晚餐則可以輪流使用橄欖油、苦茶油或牛油果油來烹煮料理。女子遵從上述建議後，血脂問題亦獲得良好控制。

更多相關報道：健康生活｜「杉菜媽媽」王月膽固醇血脂超標　健康亮警號4招極速3星期搣甩兩高

同場加映：哈佛證「組合飲食法」有效降膽固醇

哈佛大學將「組合飲食法」稱作最佳投資組合飲食，表示該飲食法是一種以植物為主的飲食組合，含有較低的飽和脂肪和膽固醇。持續進行該飲食法，就能有效降低血液中俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇。

哈佛博士李建璋在YouTube影片中解釋，「組合飲食法」包含以下4類食物：

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11種食物可以幫助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

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降血脂6大重點

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁指出，「高血脂症」是指血液中的膽固醇或三酸甘油脂過高，亦可以是壞膽固醇過高或好膽固醇過少，而高血脂危險族群主要包括家族遺傳者、少吃多動人士、肥胖人士、有煙酒習慣人士、吃太多飽和脂肪/膽固醇者等；值得留意的是，高血脂除了會導致心臟疾病外，也與腦中風、高血壓、糖尿病、腎臟病等疾病息息相關。她又另外分享降低血脂的6大重點：

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