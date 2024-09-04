  • 33°C
香港時間：202494日 (三) 15:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童健康丨寶寶哭不停或是身體不適？　解構4大嬰兒啼哭成因及安撫方法

兒童健康

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

寶寶哭不停或是身體不適？解構4大嬰兒啼哭成因及安撫方法。

【兒童健康／新手爸媽／嬰兒啼哭】對於初為人母的新手爸媽，寶寶不斷啼哭是會心煩意亂，有港媽就曾在網上發帖求助，指自己兩個月大的寶寶經常哭泣，即使抱著也是哭不停，究竟寶寶為何會哭？又如何分辨寶寶哭聲？下文將解釋原因及對寶寶需要作一一分析。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
碩士港姐丨自覺愛兒叛逆期夠可愛　岑杏賢當媽明白父母的愛

據衛生署資料，在初生首數個月，寶寶主要是靠啼哭來表達他的需要。而導致啼哭或有以下4大成因：

  • 表示他生理上的需要；
  • 對過多的外來刺激感到不安；
  • 感到沉悶；
  • 身體不適。

至於怎樣從寶寶的哭聲，了解他的需要呢？其實每一個孩子都是獨特，需要耐心了解他不同的反應。如果寶寶每次啼哭時，照顧者都能夠細心觀察和盡量即時回應，便能漸漸從經驗中學會分辨他不同的啼哭聲，並藉此瞭解他的需要。例如餓了的啼哭可能較低沉，憤怒時的啼哭會較劇烈。

在寶寶表達不同需要方式中，啼哭屬於較後期的信號，也可能較難讓照顧者分辨寶寶此刻的需要。照顧者可多留意他啼哭前煩躁不安的表現（例如皺眉、扁嘴、發出煩躁的聲音、扭動身體等），與寶寶相處一段時間後，便更易掌握他的需要和及時回應他。

安撫嬰兒方法

當寶寶啼哭時可嘗試了解他有什麼需要，並盡量即時回應，包括檢查尿布、預備餵食，或安撫其情緒，包括如下：

  • 輕撫他，温柔地對他說話；
  • 播放輕柔的音樂；
  • 用柔軟的布裹緊他的上半身，增加安全感；
  • 把寶寶揹在胸前有節奏地輕搖；讓寶寶伏在成人的大腿上，輕揉他的背部；或伏在成人的肩膀和胸膛上，並垂直地抱着他輕輕地搖晃或踱步，漸漸將動作減慢，直至孩子靜下來；
  • 可考慮給寶寶奶嘴。若餵哺母乳，則可考慮在直接授乳的情況理想後才用奶嘴，因為過早用奶嘴可能會影響寶寶學習正確吸吮乳房的方法。母親可嘗試用一個躺着的姿勢來餵哺母乳，讓寶寶吸吮至安靜下來，這樣，母親亦可有休息的機會。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

新手爸媽 兒童健康

最高瀏覽

打風│熱帶氣旋摩羯距港逾400公里　天文台料周三中午後或發3號波
打風│熱帶氣旋摩羯距港逾400公里　天文台料周三中午後或發3號波
打風｜天文台傍晚掛3號波　評估周四下午後或掛八號
打風｜天文台傍晚掛3號波　評估周四下午後或掛八號
摩羯風球｜天文台考慮今晚6至9時改發3號風球 「魔羯」料周五增強成超強颱風掛8號風球視乎兩條件
摩羯風球｜天文台考慮今晚6至9時改發3號風球 「魔羯」料周五增強成超強颱風掛8號風球視乎兩條件
大腸癌｜排便習慣出現「3大改變」　醫生警示：恐是大腸癌
大腸癌｜排便習慣出現「3大改變」　醫生警示：恐是大腸癌
急症室最長等候時間（09月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月04日 時間12:05）