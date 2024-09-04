兒童健康丨寶寶哭不停或是身體不適？　解構4大嬰兒啼哭成因及安撫方法

▲ 寶寶哭不停或是身體不適？解構4大嬰兒啼哭成因及安撫方法。

【兒童健康／新手爸媽／嬰兒啼哭】對於初為人母的新手爸媽，寶寶不斷啼哭是會心煩意亂，有港媽就曾在網上發帖求助，指自己兩個月大的寶寶經常哭泣，即使抱著也是哭不停，究竟寶寶為何會哭？又如何分辨寶寶哭聲？下文將解釋原因及對寶寶需要作一一分析。

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據衛生署資料，在初生首數個月，寶寶主要是靠啼哭來表達他的需要。而導致啼哭或有以下4大成因：

表示他生理上的需要；

對過多的外來刺激感到不安；

感到沉悶；

身體不適。

至於怎樣從寶寶的哭聲，了解他的需要呢？其實每一個孩子都是獨特，需要耐心了解他不同的反應。如果寶寶每次啼哭時，照顧者都能夠細心觀察和盡量即時回應，便能漸漸從經驗中學會分辨他不同的啼哭聲，並藉此瞭解他的需要。例如餓了的啼哭可能較低沉，憤怒時的啼哭會較劇烈。

在寶寶表達不同需要方式中，啼哭屬於較後期的信號，也可能較難讓照顧者分辨寶寶此刻的需要。照顧者可多留意他啼哭前煩躁不安的表現（例如皺眉、扁嘴、發出煩躁的聲音、扭動身體等），與寶寶相處一段時間後，便更易掌握他的需要和及時回應他。

安撫嬰兒方法

當寶寶啼哭時可嘗試了解他有什麼需要，並盡量即時回應，包括檢查尿布、預備餵食，或安撫其情緒，包括如下：

輕撫他，温柔地對他說話；

播放輕柔的音樂；

用柔軟的布裹緊他的上半身，增加安全感；

把寶寶揹在胸前有節奏地輕搖；讓寶寶伏在成人的大腿上，輕揉他的背部；或伏在成人的肩膀和胸膛上，並垂直地抱着他輕輕地搖晃或踱步，漸漸將動作減慢，直至孩子靜下來；

可考慮給寶寶奶嘴。若餵哺母乳，則可考慮在直接授乳的情況理想後才用奶嘴，因為過早用奶嘴可能會影響寶寶學習正確吸吮乳房的方法。母親可嘗試用一個躺着的姿勢來餵哺母乳，讓寶寶吸吮至安靜下來，這樣，母親亦可有休息的機會。

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