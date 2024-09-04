飲食陷阱丨33歲女為減肥狂食烚蛋　自製健康餐半年後反增15磅原因曝光

【健康餐／減肥／雞蛋／食物過敏／雞蛋過敏／致敏源】想減肥記得要吃對食物！台灣一名33歲女子因為想減肥，於是打算自煮少油、少鹽、以蛋為主食的健康餐，豈料半年之後，體重不減之餘，更激增7公斤（約15磅）。女子求醫後，才發現原來與自己過敏體質有關，食不恰當所致。

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台灣減重專科暨家醫科醫生楊智雯在Facebook上載影片，並分享慢性過敏體質難減肥的個案。她指該名33女子本身從事健康相關行業，因此對健康保健有一定的認知水平，於是才會決定自己煮健康餐。而她的健康餐，不僅少油少鹽，而且主要是以雞蛋為材料，包括水煮蛋、蒸蛋、茶葉蛋等。奇怪的是，儘管煮法健康，卡路里亦不高，女子的體重不減之餘，更於短短半年激增7公斤（約15磅）。

除了體重增加，女子亦感覺到自己愈來愈疲憊，經常全身痠痛，但無法具體說明不適的部位。直到女子向醫生求助，進行了食物過敏檢測，這才發現自己對雞蛋過敏。

楊智雯指出，大多數人對「過敏」的理解通常與免疫球蛋白E(IgE)引起的急性過敏反應有關，例如吃蝦導致的眼皮腫脹、喝堅果飲料後呼吸急促，或吃水蜜桃引發蕁麻疹等，這類急性過敏只需避開過敏原即可改善。然而還有一種是慢性過敏，就像是這位女患者的情況。

楊智雯指由於女患者不知道自己對雞蛋過敏，因此每天可能吃4至5個茶葉蛋。而長期攝取過敏食物可能會引發疲勞、關節疼痛和腸道敏感等慢性過敏症狀，並且使身體處於發炎狀態，致中樞失調和胰島素阻抗，最終導致脂肪堆積。這也是她為什麼愈吃雞蛋，身體反而變得愈來愈不健康。

楊智雯提醒，一旦已經注意飲食並有規律運動，但體重仍然持續增加，並伴隨失眠、濕疹、身體痠痛和疲勞等症狀，建議有關患者可透過腸道檢測或食物過敏檢測來進一步了解自己的體質，找出問題所在。

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