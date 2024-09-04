浴火之路丨馮德倫新戲演反派　梳魚骨辮破格造型唔同晒樣

▲ 《浴火之路》馮德倫。

內地電影《浴火之路》（前名《虎狼之路》）將於下月1日全國上映，電影由五百執導、尚可編劇，內地電視劇流量女王趙麗穎與肖央主演，當中除劉燁特別演出，一直讓人期待的神秘特別演出終於揭曉！

《浴火之路》片的宣傳片今天在內地發佈，電影以拐賣孩童作題材，片中看到馮德倫以破格形象亮相，鮮有梳了一頭魚骨辮子頭的反派形象。

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▲ 《浴火之路》馮德倫。

馮德倫演大反派

原來他在片中飾演販賣孩子集團的大壞蛋，最終「惡有惡報」被就地正法，遭膠袋笠頭殺害！

電影故事講述3位不同的家長都因為孩子被拐而聚在一起，趙麗穎飾演孩子被賣的媽媽櫻子，與一個是孩子被拐6年的老崔，還有因孩子被拐而死、投身打拐事業的趙子山。

3人相遇，在尋子打拐的路上與人販子鬥智鬥勇，變得如狼似虎、心如鐵石，最終在警察的配合下成功打拐，也得以彼此療傷的深厚友情。

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