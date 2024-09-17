世界心臟日特備節目預告｜心臟科專科醫生王泰鴻同你chat：冠心病「避雷斟」　9月19日下午2點HKET APP健康台直播Live同你傾

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TOPick健康9月響應「世界心臟日」請來心臟科專科醫生、專家，同大家傾傾心臟疑問、疾病!

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頻道時段主題嘉賓
立即收看: TOPick健康台

日期：9月10日（星期二）

時間: 下午2點至4點

催眠師同你chat：如何做個好情人？

內容︰

  • 拆解催眠之謎
  • 催眠治療=食咗吐真劑？
  • 婚前婚後點樣保持愛情嘅熱度？
  • 催眠對放鬆情緒的作用？
  • 傳授出pool技巧
  • 好情人必備條件
催眠治療師 - Tim Sir
立即收看: TOPick健康台

日期：9月11日（星期三）

時間：上午10點30分至11點30分

中醫師同你Chat 濕疹點醫先好？

內容: 

  • 淺談中醫療法
  • 中西治療大比拼
  • 破解坊間迷思
註冊中醫師 林冠傑
立即收看: TOPick健康台

日期：9月11日（星期三）

時間: 下午1點至3點

精神科醫生同你chat：精神病大揭秘

內容︰

  • 拆解隱性精神病
  • 工作上人事問題，長期造成恐懼、壓力等，有沒有辦法幫助克服？
  • 完美主義者較易出現情緒問題？
  • 壓力爆煲警號
  • 精神健康自救
精神科醫生 歐陽國樑醫生
立即收看: TOPick健康台

日期：9月12日（星期四）

時間: 下午2點至4點

健身教練同你chat：「拉」鬆情緒心事台

內容:

  • 拉筋放鬆身心靈
  • 拉筋運動對身體有咩好處？
  • 女生心事斟一斟
  • 做運動如何舒緩壓力？身體/心靈健康上有什麼改善？
  • 體態變美令自己更有自信? 
  • 舒緩情緒小貼士
健身教練 Cathy Luk
立即收看: TOPick健康台

日期：9月17日（星期二）

時間: 下午2點至4點

    心理學家同你chat：高壓都市生存之道

    內容:

    • 認清壓力之源
    • 心理問題源於原生環境、家庭教育及工作文化？
    • 不同人有各自合適及不合適的工種（eg. 高敏人士）？應該如何自測？
    • 如何判斷自己是「高敏人」或是「低敏人」?
    • 高敏人=情緒敏感？
    • 低敏人=情緒較遲鈍？職場生存更有利？EQ好=受壓能力高？
    • 剖析性格特點
    • 紓壓小技巧
    • 用MBTI測工作傾向準嗎？
    		註冊心理學家 程衞強
    立即收看: TOPick健康台

    日期：9月19日（星期四）

    時間: 下午2點至4點

    心臟專科醫生同你chat：冠心病「避雷斟」

    內容:

    • 辨清三高地雷
    • 冠心病知多啲
    • 掌握急救大法
    		心臟科專科醫生 王泰鴻醫生
    立即收看: TOPick健康台

    日期：9月20日（星期五）

    時間: 下午2點至4點

    營養師同你chat：煮護心餐踢走「三高」

    內容:

    • 護心食物一覽
    • 健康餐跟住煮
    • 精明外食選擇
    		註冊營養師 Rachel

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