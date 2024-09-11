9月情緒健康學堂直播預告｜健身教練同你chat：「拉」鬆情緒心事台　9月12日下午2點HKET APP健康台直播Live同你傾

頻道 時段 主題 嘉賓

立即收看: TOPick健康台 日期：9月10日（星期二） 時間: 下午2點至4點 催眠師同你chat：如何做個好情人？ 內容︰ 拆解催眠之謎

催眠治療=食咗吐真劑？

婚前婚後點樣保持愛情嘅熱度？

催眠對放鬆情緒的作用？

傳授出pool技巧

好情人必備條件 催眠治療師 - Tim Sir

立即收看: TOPick健康台 日期：9月11日（星期三） 時間：上午10點30分至11點30分 中醫師同你Chat 濕疹點醫先好？ 內容: 淺談中醫療法

中西治療大比拼

破解坊間迷思 註冊中醫師 林冠傑

立即收看: TOPick健康台 日期：9月11日（星期三） 時間: 下午1點至3點 精神科醫生同你chat：精神病大揭秘 內容︰ 拆解隱性精神病

工作上人事問題，長期造成恐懼、壓力等，有沒有辦法幫助克服？

完美主義者較易出現情緒問題？

壓力爆煲警號

精神健康自救 精神科醫生 歐陽國樑醫生

立即收看: TOPick健康台 日期：9月17日（星期二） 時間: 下午2點至4點 心理學家同你chat：高壓都市生存之道 內容: 認清壓力之源

心理問題源於原生環境、家庭教育及工作文化？

不同人有各自合適及不合適的工種（eg. 高敏人士）？應該如何自測？

如何判斷自己是「高敏人」或是「低敏人」?

高敏人=情緒敏感？

低敏人=情緒較遲鈍？職場生存更有利？EQ好=受壓能力高？

剖析性格特點

紓壓小技巧

用MBTI測工作傾向準嗎？ 註冊心理學家 程衞強