9月情緒健康學堂直播預告｜催眠治療師同你Chat:教你做個好情人！　9月10日下午2點HKET APP健康台直播Live同你傾

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健康資訊

發布時間： 2 小時前

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TOPick健康9月「情緒健康學堂」請來精神科醫生、心理學家等專家，教大家管理情緒、處理壓力爆煲，亦會提供各種自救、紓壓、放鬆方法，講解「爆煲警號」，讓大家能夠更好地應對日常生活中的情緒挑戰。

只要下載HKET APP，就可以收睇啦! 仲可以即時留言發問！

頻道時段主題嘉賓
立即收看: TOPick健康台

日期：9月10日（星期二）

時間: 下午2點至4點

催眠師同你chat：如何做個好情人？

內容︰

  • 拆解催眠之謎
  • 傳授出pool技巧
  • 好情人必備條件
催眠治療師 - Tim Sir
立即收看: TOPick健康台

日期：9月11日（星期三）

時間: 下午1點至3點

精神科醫生同你chat：精神病大揭秘

內容︰

  • 拆解隱性精神病
  • 壓力爆煲警號
  • 精神健康自救
精神科醫生 歐陽國樑醫生
立即收看: TOPick健康台

日期：9月17日（星期二）

時間: 下午2點至4點

    心理學家同你chat：高壓都市生存之道

    內容:

    • 認清壓力之源
    • 剖析性格特點
    • 紓壓小技巧
    		註冊心理學家 程衞強
    立即收看: TOPick健康台

    日期：9月12日（星期四）

    時間: 下午2點至4點

    健身教練同你chat：「拉」鬆情緒心事台

    內容:

    • 拉筋放鬆身心靈
    • 女生心事斟一斟
    • 舒緩情緒小貼士
    		健身教練 Cathy Luk

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