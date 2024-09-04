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打風｜澳門料中等至較高機會掛八號　內地專家：鼎盛強度登陸瓊粵沿海

社會

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

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打風料周四晚上最近香港，內地專家有最新預測。

【天文台／打風／時間表／8號風球／停課】

熱帶氣旋摩羯會在未來一兩日橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶並進一步增強，影響本港、珠海澳門，以至廣東海南沿岸天氣變壞。

內地中央氣象台發布颱風橙色警報，預計摩羯強度逐漸增強，並將於周五下午在海南萬寧到廣東電白一帶沿海登陸，中央氣象台並引述專家提醒，受水汽供應充足、環境垂直風切小等有利因素影響，颱風「摩羯」在華南近海一帶強度將快速加強，極值強度可達超強颱風級別，並以「鼎盛」強度登陸瓊粵沿海帶來嚴重風雨天氣。

預計今明兩日，台灣海峽東部、南海大部、巴士海峽、福建南部沿海、廣東東部沿海將有6至8級風，其中南海東北部部分海域風力可達9至11級，「摩羯」中心經過的附近海域風力可達12至14級、陣風15至16級；周四至周六海南島、廣東西南部、廣西南部有暴雨到大暴雨，海南島、廣東西南部沿海、廣西南部沿海等局地有特大暴雨。

澳門氣象局預計，位於南海北部的颱風摩羯大致趨向廣東西部至海南島一帶，受摩羯環流影響，澳門明日凌晨至早上預料風力將會增強，雷雨漸趨頻密，屆時發出三號風球機會高。而由於「摩羯」可能進一步增強為超強颱風，按照現時預測路徑，「摩羯」將於周五凌晨至清晨在澳門以南約300公里略過，預料風力將顯著增強，掛八號風球的可能性為中等至較高。

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