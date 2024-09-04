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武替道丨董瑋相隔7年出山幕前演出　劉俊謙伍允龍《九龍城寨之圍城》後再現身手

娛樂

發布時間： 2 小時前

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《武替道》董瑋

由梁冠堯（Albert）、梁冠舜（Herbert）首次執導，講述香港動作演員辛酸經歷的電影《武替道》的首條製作特輯-導演篇在今日（9月4日）推出。

同時，《武替道》四大角色海報也曝光，包括劉俊謙飾演的李世龍、董瑋飾演的李森、伍允龍（Philip）飾演的梁志威及蔡思韵（Cecilia）飾演的Cherry，當中龍仔、森哥及阿威代表戲中武師界三代不同人物，電影訴盡香港影壇動作替身的血淚故事。

兩位孖仔導演談及電影製作初心，難忘大前輩洪金寶一席話，他們盼新作傳遞武師辛酸歷程，重現香港動作片專業精神。 

武替道丨劉俊謙伍允龍蔡思韵續《九龍城寨之圍城》片緣　董瑋：團火唔可以熄！

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董瑋回歸幕前

《武替道》當中，最引人注目的無疑是香港武術指導界的傳奇人物董瑋，以「森哥」一角強勢回歸幕前！

董瑋11歲進入影壇做童星，16歲轉做龍虎武師，曾在李小龍《龍爭虎鬥》中演出及擔任武師之一。

董瑋於80年代初演出多部電視劇，演出大獲好評，惟後來他決心專注武術指導的工作，在超過50年的武指生涯中，董瑋曾兩奪金馬獎最佳動作設計，及7奪金像獎最佳動作設計。

《武替道》吳瑞庭與董瑋。

劉俊謙再騷身手

今趟《武替道》是董瑋相隔7年再度回歸幕前之作，戲中飾演一位性格固執的過氣武指「森哥」，一心帶領年輕一代重拾香港動作片光輝。

導演Albert表示，選擇董瑋來飾演「森哥」這角色，是因為他具有深厚的背景和豐富的演藝經歷，完美符合這個角色的需求：「李森呢個角色，佢個人經歷過好多高低。我哋第一個要求就係佢行出嚟，觀眾要相信佢係曾經經歷過呢啲嘢嘅人，第二就係佢有氣場。」董瑋無論是氣場抑或演技，都展現出深厚功力，完美詮釋了戲中森哥一角。

《武替道》蔡思韵

除董瑋外，阿謙飾演的「龍仔」也是電影中的關鍵角色。導演Herbert提到，要找到一位能夠表現出動作武師身手的年輕演員並不容易：「揾龍仔呢個角色某程度上係有啲挑戰，因為喺而家呢個市場，揾呢個歲數嘅人飾演，個身手同武師差唔多，其實係好困難。我哋後尾就選擇咗阿謙去做呢個角色。」

阿謙之前在《九龍城寨之圍城》憑「信一」一角，獲觀眾大讚身手，而今趟《武替道》中，阿謙除再次要挑戰動作場面外，更要演繹龍仔在行業飽受挫折的內心戲，再一次向觀眾證明他眾多面向的演技。

《武替道》劉俊謙

伍允龍入型入格

而另一位不可忽視的角色就是由Philip飾演的「阿威」，戲中身為動作巨星的他，與「森哥」存在著極深矛盾。

導演Albert提到，當他構思這個角色時，第一個想到的就是Philip：「另外一個好重要嘅角色就係阿威，識打之外，唔多唔少Philip亦都可以投放佢自己嘅生活歷程喺嗰個角色入面，我覺得係一個plus（加乘）嚟嘅。」Philip的動作實力和對角色的深刻理解，令他的演出極具說服力。

《武替道》伍允龍

向香港動作片致敬

兩位導演均是動作演員出身，早於2006年入行拍攝第一套電影《雙子神偷》，及後二人曾一度離開影壇，輾轉之下決心追夢回歸影圈，二人由始至終對香港動作片有著深厚情感，Albert指戲中故事與他們武師經歷息息相關，稱：「阿謙個角色唔單只係我哋兩個人嘅寫照。更係反映一班後生武師會面對嘅事。做呢行好難維持生計，大多數嘅武師會有幾份工作在身。而身邊嘅人又未必明白點解你要咁辛苦做武師。有時候做緊一份正職，突然有人叫你開工，個心好想去但係又行唔開。經常要係夢想同現實之間做一個選擇。」

兩位導演亦特別提到今次創作深受偶像之一的洪金寶影響，Herbert回憶：「當年有機會同洪金寶拍《雙子神偷》係一件好難忘嘅事。我記得有一日特登攞《東方禿鷹》DVD喺片場畀佢簽名。佢攞住隻DVD搖搖頭，感慨咁同我哋講：『以前啲嘢拍唔返，最好嘅時間已經過咗』。我覺得呢句說話令我諗起，香港武師咁多年努力，幫香港動作片建立咗一個地位，貿貿然冇咗係一件好可惜嘅事。」

這句話深深影響了兩位導演，他們希望透過《武替道》向香港動作電影致敬，並傳遞出武師背後堅持與毅力的精神！

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實力派演員助陣

除4位主角，電影中還有不少實力派演員助陣。Ceci在片中飾演「森哥」的女兒Cherry，與董瑋有連場感人對手戲。

此外，林耀聲以及新科金像獎最佳女配角梁雍婷，戲中則飾演年輕時的「森哥」及其妻子，其他陣容有張達倫、車婉婉、吳瑞庭、杜燕歌等實力派演員，共同呈現出一個有血有汗故事，展現出香港影壇真實一面。

《武替道》梁雍婷

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