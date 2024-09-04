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虎媽育兒｜李天縱女兒每日返2間幼稚園　往來元朗九龍塘6次食飯去廁所車上解決

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 50 分鐘前

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李天縱愛女日返2間幼稚園往來元朗九龍塘6次，食飯去廁所車上全解決。

【李天縱/唐寅/基督堂幼稚園/創價幼稚園/幼稚園/怪獸家長/虎媽】前港姐李天縱為了栽培女兒，特別報讀了兩間位於九龍塘的幼稚園，更購入七人車接送女兒，每天從元朗到九龍塘往來6次。近日開學，她於社交平台分享七人車內為女兒而設的裝備，當中有1物品嚇親不少網民。

李天縱女兒｜栽培女兒兩文三語

37歲李天縱與內地導演唐寅結婚6年，女兒Amber今年4歲。李天縱為了栽培女兒，不惜安排在一天內返兩間幼稚園，這一做法引發了不少網民批評她是「怪獸家長」。李天縱在社交媒體上表示，這樣安排是希望Amber能夠在語言學習上獲得更好的基礎，並且考慮到她的教育需求。李天縱未有理會外間言論，近日在小紅書上載影片，分享女兒的上學流程，及穿梭兩間學校時乘坐的七人車裝備。

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李天縱女兒｜車上刷牙洗面換校服

女兒Amber今年開學升K2，上午是CCKG基督堂幼稚園；下午則是Soka創價幼稚園。居住元朗錦綉花園的李天縱，因習慣了該區的環境，所以沒有打算搬到九龍塘的念頭，唯有每天從元朗到九龍塘往來6次。李天縱表示每天早上7:30會將Amber抱上車，並在車上進行洗漱、吃飯和換校服，以此來節省睡眠時間。中午CCKG是12:00放學，接著在車裡吃午飯、睡午覺換校服13:45去創價，中間可有1小時40分鐘的充足午休時間。

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李天縱女兒｜車內設床及飯枱

影片中她分享了車內一些上學必需品，先有新購入的安全帶套，她稱女兒個子小，可預防安全帶套邊割傷。其後她取了一個小型痰罐，方便女兒在車上如廁，當中有吸水珠用來吸走尿液。而後座加設一個承托架，用來安裝床舖，又有一個小枕頭方便休息；中間座椅椅背則有一張可開合的迷你餐枱，用來給女兒食午飯。

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李天縱女兒｜網民鬧爆無陰公

不少網民戥小朋友辛苦，「真的好慘」、「何必呢？小孩真辛苦，沒有童年了」、「自我感動，意議不大！要守兩間學校的規矩，最終換來不敢太投入，生怕做錯事」、「我們讀ABC國際幼稚園，一校解決全部問題」，「小朋友好慘，才三四歲全日沒有休息時間。」

亦有網民支持李天縱培育女兒的做法：「相信媽媽出發點是為小朋友更好發展，父母亦為此付出，堅持自己嘅決定就可以。」、「相信家長Ready，小朋友都ready到」。不過李天縱一於好少理，更激勵自己：人生就是一個又一個的麻煩，去解決它就可以了。

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