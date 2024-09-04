打風｜港燈指已啟動惡劣天氣應變方案　包括加派人手在港島待命

▲ 港燈早前已對有水浸風險的電站完成防洪提升工程，包括加裝防水閘門。（港燈提供）

一號風球現正生效，會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。天文台港燈今（4日）指，已啟動一系列應變措施，包括在有需要時調派額外人手，應對在颱風來襲期間可能對電力供應帶來的影響。

在發電系統方面，港燈指，會啟動額外的發電機組，以便在有需要時可以快速增加系統的輸出電量，應付突如其來的變故對發電量的需求。一旦天文台懸掛3號強風信號，南丫發電廠也會增派額外人員，留廠負責營運和維修工作，避免海上交通停運所帶來的影響。

至於輸配電方面，港燈稱，早前已對有水浸風險的沿岸和山邊電站，完成防洪提升工程，包括提升主要電力設備和地面的高度、加裝閉路電視、防水閘門、排水泵，水浸監察和警報系統，確保加強抗洪擋災能力。加上港燈輸配電網絡主要由埋藏 在地底的電纜組成，並利用電纜隧道把電力在港島上輸送，因此受天氣或外在環境因素影響的機會較低。

港燈續指，一旦遇上不可抗力因素而影響對客戶的電力供應，會加派工程人員和承辦商的員工，在港島不同地方待命，第一時間到現場搶修。而多台緊急流動發電車也可在有需要時，調配到現場提供臨時電力，再配合流動指揮中心，更快和有效率地應對事故。

港燈又稱，港燈系統控制中心會24小時監察及控制整個電力系統，除會加派人手監察系統，亦會加強支援客戶緊急服務熱線電話 2555 4999 (中文)，和 2555 4000 (英文)，為有突發需要的客戶提供協助。另早前也已與港島4區和負責南丫島事務的民政事務署，分別設立「24小時緊急事件短訊群組」溝通平台，遇上與電力相關的問題，可以透過通訊平台第一時間交換訊息。

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