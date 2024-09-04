陳凱詠連續兩首派台歌奪冠　JACE有望爭明年叱咤女歌手獎

▲ JACE陳凱詠連續兩首派台歌《百妖夜行的修行》和《間歇性休眠》奪叱咤903專業推介冠軍。

JACE陳凱詠以獨立女歌手回歸樂壇後，本年度連續兩首派台歌《百妖夜行的修行》和《間歇性休眠》奪叱咤903專業推介冠軍， 同時她與呂爵安(Edan)合唱的《漸漸我們》亦登上第17位。

根據網上統計，JACE陳凱詠的播放率已達到女歌手中的第二位，僅次於Gin Lee，稍微高於Cloud雲浩影，有望於明年叱咤頒獎禮首次踏上得獎舞台。

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JACE首入女歌手三甲行列

這是JACE在兩個月內，第二次於同一周內擁有兩首單曲上榜的成就。對上一次則是第26周，本年度首支派台單曲《百妖夜行的修行》奪冠，《間歇性休眠》也獲得第八位的排名。

事實上，自JACE出道以來從未奪過任何叱咤獎項，在2022年推出的熱門歌曲《隔離》最高排名僅為第13位，與獎項無緣。作為獨立歌手重返樂壇，JACE今年已擁有兩首冠軍作品，或有望首次闖入女歌手三甲的行列。

《間歇性休眠》由首次合作的謝芊彤譜曲及陳詠謙填詞，由蘇道哲編曲及監製則，背後蘊藏她作為獨立歌手的真實歷程，道出生活中的辛酸與無奈，提醒自己在適當時學會休息。

▲ JACE陳凱詠

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