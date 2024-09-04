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深圳灣公仔頭｜海關房車墮海遺恐怖公仔頭　公仔來歷謎團揭秘

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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深圳灣大橋公仔頭跌出意外現場，來歷曝光。

深圳灣公路大橋汽車墮海意外，一名海關關員命喪，警方連續第3日於現場蒐證。其中於意外之後，遺留於路面的一隻恐怖公仔頭，身軀卻不知所踪，成為網民焦點。

警方「水鬼隊」於意外現場附近海域，搜索是否有證物可協助調查，也有警車於大橋戒備。事發於周一（2日）晚上， 海關46歲男關員沿大橋駕車上班，當時懷疑失控撞向路肩信息顯示屏，更越過欄杆墮海，送院後不治。

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恐怖公仔頭源於美國電影

恐怖公仔頭謎團，近日終於解開。據報房車已被吊起送往大欖涌扣留中心，檢驗時人員於事發車廂內，檢獲一公仔的殘軀，疑跟意外路面的公仔頭屬於同一隻，公仔殘軀舉起右手且右腳波鞋甩脫。

網上更流傳另一張，車牌號碼與意外私家車相同的照片，可見私家車的車尾，原本竟擺有兩隻「娃鬼回魂」恐怖公仔。

港譯「娃鬼回魂」的電影，Child's Play 於美國1988年起製作，至少有3集。意外現場遺留的公仔頭，屬於美國砍殺電影Child's Play的角色之一，電影橋段殘忍，公仔恐怖。

Child's Play的3集電影內容，目前於Netflix也可收看。

網民有話說：

膽細既夜晚揸車跟佢尾真係嚇死

我有個朋友都係放呢一個公仔，自從呢單嘢出咗事之後唔夠膽放，即刻揼咗

勁，咁都搵到相

6uo 先放咁嘅公仔響車尾

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