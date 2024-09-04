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種牙危機｜男子一次過剝23隻牙　種牙後劇痛不止心臟驟停離世

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 35 分鐘前

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男子一次過剝23隻牙，種牙後劇痛不止，心臟驟停離世。

【剝牙／種牙／植牙／牙醫／牙科診所／心臟驟停】剝牙數日後身亡！內地一名男子到診所接受牙科治療，一日內剝走23隻牙，同時種植12隻牙，事後一直劇痛不止，數日後更因心臟驟停離世。死者家屬質疑院方做法失當，憤而提告，當地健康局目前正就事件展開調查。

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綜合內媒及《現代快報》報道指，浙江永康市一名女子投訴指，其父於上月14日前往當地口腔診所接受牙科手術，一次過剝走23隻牙及種植12隻牙，期間簽署了植牙手術同意書，同意「當天拔（牙）、當天種（牙）」。不料術後，父親牙齒一直劇痛不止，8月28日後更因心臟驟停失救身亡，令她極為傷心。

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報道指，該院工作人員接受媒體電話查詢時透露，指一隻牙齒的植牙手術費用，大約花1,500元（人民幣．下同，約1,600港元），而具體每次可拔除多少隻則需要經醫生面診、確定患者身體狀況後再確定，門牙可以即剝即種、後排大牙則需要剝牙後3、4個月，才可再種牙。

種牙危機｜涉事醫院仍正常運作 當局正就事件展開調查

惟工作人員說法，與男死者的種植手術同意書及做法並不相符，男死者的女兒因而懷疑其父死亡，與院方剝牙做法有關聯。當地衛生健康局目前就男死者「是否在一天內拔除了23顆牙」及「事件是否與就診有直接關聯」等問題展開調查。

惟涉事醫院至今並無任何回應，僅於近日在社交平台帳號上，發布兩條以「打擊非法醫鬧」及「近期有醫鬧人員在網絡上發布非法言論，我院已向公安部門報警立案」為題的影片，而涉事醫生目前仍於該診所正常工作。

相關內容：北上睇牙｜港男北上植牙半夜竟甩螺絲卡喉險鯁死 診所咁回應激嬲事主

種牙危機｜網民怒斥診所：形同殺人！

事件一出，不少網民都質疑診所為何同意病人一日內剝23隻牙，認為診所為賺錢罔顧人命，盼當局可深入調查：

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同場加映：選擇牙科服務4大貼士

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同場加映：6大方法保護牙齒

台灣營養師陳嫚羚曾在Facebook專頁分享以下6大方法，助大家保護牙齒：

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