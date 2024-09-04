體育盛事｜LIV Golf 香港站載譽歸來　比賽明年3.7起粉嶺球場上演

▲ 「LIV Golf 2025 香港站」將於明年3月7至9日舉行。（香港哥爾夫球會提供）

LIV Golf 今日（4日）宣布，全球矚目的高球盛事「LIV Golf 香港站」大賽，將於明年3月7至9日，在香港哥爾夫球會粉嶺球場再度上演。賽事將為「LIV Golf 2025」賽季的第三站賽事，奬金2,500萬美元（約1.95億港元)，是香港史上獎金最豐厚的體育盛事。

「LIV Golf 2025 香港站」將繼利雅得和阿德萊德站後，於明年3月7至9日舉行。球迷可登記成為LIV X計劃成員，免費接收最新資訊及購買門票；未訂閱者則可於10月9日購買款待門票，及在10月30日起購買場地通行證。

香港哥爾夫球會會長郭永亮指，LIV Golf 再度選址粉嶺球場作賽，令人非常振奮，加上適逢今年球會成立135周年，正好是雙喜臨門，將全力把賽事辦得更加有聲有色，將高球狂熱推向另一高峰，更為推動香港盛事經濟出一分力。

他續指，「LIV Golf 2024」今年3月首次落戶香港並取得圓滿成功，吸引了來自37個國家及地區的旅客來港觀賽，創下入場人次紀錄，更為香港帶來數以千萬美元計的直接經濟效益，證明這類大型國際體育盛事對市民和旅客都極具吸引力。而隨着 LIV Golf 的持續發展，及全球對這系列賽事的濃厚興趣，相信「LIV Golf 2025 香港站」的陣容肯定會更加盛大。

LIV Golf 行政總裁格諾曼（Greg Norman）則稱，LIV Golf 首次落戶香港便取得空前成功，世界各地的熱情球迷都不惜遠道而來，親自見證這個史上最精彩的比賽，還能沉浸於LIV Golf新奇有趣、球迷至愛的體驗。他相信球手們都十分期待下個賽季再在粉嶺球場享受另一個多姿多采的比賽周；並說未來將全力以赴、精益求精，把高球運動推向新境界。

LIV Golf 匯聚全球頂級球星同場較技，包括拉姆（Jon Rahm）、科普卡（Brooks Koepka）、史密夫（Cameron Smith）、米克爾森（Phil Mickelson）、約翰遜（Dustin Johnson）等。此外，LIV Golf 特有「Golf, But Louder」為球迷帶來難忘體驗，亦設由國際知名藝人主持的現場音樂會，及充滿娛樂設施的觀眾村，並提供多元化美食。

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