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貪污賄賂｜廉署起訴警務處總督察及其妻　涉受賄逾114萬元洩內部資料

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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廉署起訴一名警務處總督察與其妻，涉受賄逾114萬元及公職人員行為失當。（資料圖片）

廉政公署今日（4日）落案起訴一名警務處總督察及其妻子。二人涉嫌收受一名商人提供總值超過114萬元現金和禮物，在履行職務時優待該名商人，並多次洩露警方內部資料。

何兆東，38歲，警務處總督察，被控兩項公職人員接受利益罪，違反《防止賄賂條例》第4（2）（a）條，及三項公職人員行為失當，違反普通法。其妻何姸頴，36歲，家庭主婦，被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，違反《防止賄賂條例》第4（2）（a）條及《刑事訴訟程序條例》第89條。

二人獲廉署准予保釋，周五（6日）在東區裁判法院提堂，以待準備轉介區域法院文件。

案發時，何兆東任職警務處總督察，駐守灣仔警區，負責監督該區反三合會小組及重案組的刑事調查。何兆東因處理較早前的一宗詐騙案而認識了一名商人，而該商人當時亦涉及另一宗襲擊案。

其中兩項控罪指，於2021年8月至2023年1月期間，何兆東從該商人接受利益，即共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物和其他饋贈，作為他在履行職務時，於上述兩宗涉及該商人的刑事案件調查中優待該商人的誘因或報酬。另一項控罪則指其妻子何姸頴協助何兆東接受上述利益中價值超過13萬元的禮物而優待該名商人。

餘下三項公職人員行為失當罪指何兆東涉嫌於2021年9月至2022年10月期間，在履行公職期間或利用其公職身分的情況下，向該商人洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料；及在警方調查的個案中優待該名商人或他的朋友。

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罪案 東區 貪污 刑事訴訟 廉政公署 普通法 警務處 灣仔

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